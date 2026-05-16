我是廣告 請繼續往下閱讀

前一戰搶下聽牌優勢的克里夫蘭騎士隊，今（16）日回到主場展開東區準決賽G6，本有大好機會在主場關門。未料，東區頭號種子底特律活塞隊展現頑強韌性，在一哥康寧漢（Cade Cunningham）砍下21分的殘暴火力下，最終以115：94狠狠踏碎騎士的主場不敗金身，將系列賽強行扳成3：3平手，雙方將進入一戰定生死的搶七大戰。此役騎士隊只要贏球就能締造自詹姆斯（LeBron James）離隊後的「本時代首次」東區決賽紀錄。然而，球隊在關鍵時刻卻交出一場令人大失所望的內容。第四節中段，騎士當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）在三分線外再度打鐵，全場手感冰冷來到慘烈的20投6中。在比賽還剩5分鐘時，騎士就已落後達17分，這讓克里夫蘭主場球迷早早陷入沉默，球隊也提前撤下主力繳械投降。美國資深記者弗利金格（Jackson Flickinger）在比賽中途就忍不住在社群上發文怒批：「騎士隊本有機會自本時代以來首次晉级東部決賽，卻交出了一場完全不認真的表現。每當你開始相信這支球隊時，他們就會給你一記當頭棒喝。」除了團隊表現散漫，陣中明星老將哈登（James Harden）也再度倒在歷史數據的魔咒前。本場比賽哈登出戰37分鐘，13投6中其中三分球8投3中、罰球10投8中，交出23分、7籃板、4助攻與4抄截的數據。雖然帳面成績尚可，但依舊無力回天。根據數據統計，這場敗仗讓哈登季後賽生涯的「G6戰績」慘跌至4勝14敗。更令人擔憂的是，歷史紀錄顯示，哈登職業生涯此前曾有兩次在分區準決賽取得3：2領先，但最終都遭到對手4：3驚天大逆轉，兩支球隊分別是2021年籃網時期交手公鹿、2023年76人時期交手塞爾提克。本場比賽上半場雙方還能僵持，次節活塞靠著杜倫（Jalen Duren）強勢切入，半場打完僅以54：51些微領先。然而易籃後，騎士進攻全面斷線，活塞替補奇兵里德（Paul Reed）單節獨拿8分，帶領活塞拉開雙位數差距。末節活塞主力陣容群起發揮，終場前哈里斯（Tobias Harris）完成一記驚天強勢爆扣，隨後手感發燙的里德再度切入得手，將領先優勢擴大至全場最大的104：86。眼看大勢已去，騎士換下主力，活塞最終以21分之差在客場大勝，強行將戰線拉入第7戰。