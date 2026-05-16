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NBA東區次輪戰火延燒！底特律活塞隊今日在退無可退的第六戰（G6）展現強大韌性，雖然上半場僅以3分微幅領先克里夫蘭騎士隊，但下半場活塞攻防兩端全面壓制，末節更一度擴大領先至20分以上，終場以115：94大勝騎士。活塞成功將系列賽總比分追成3：3平手，雙方將進入殘酷的「搶七大戰」爭奪分區決賽門票。活塞主控康寧漢（Cade Cunningham）這一場拿到21分8助攻，三分球手感火燙，10投5中，但切入攻框表現不佳，總命中率19投僅7中，還發生7次失誤，不過團隊整體發揮更出色，才能在客場贏球。儘管騎士輸球，但陣中兩大球星此役皆寫下重要的生涯里程碑，哈登（James Harden）本場攻下23分，季後賽生涯總得分正式超越勇士球星柯瑞（Stephen Curry），躍升至歷史第10位（現役第3，僅次於詹姆斯與杜蘭特）。然而，他此役出現多次失誤，季後賽累計失誤數也超越歐尼爾（Shaquille O'Neal）升至歷史第3。米契爾（Donovan Mitchell）此役斬獲18分，達成騎士生涯季後賽1000分里程碑，成為隊史第3人，僅次於詹姆斯與歐文。騎士隊在天王山之戰險勝後原本士氣大振，首節雙方互有領先，哈登與莫布里（Evan Mobley）聯手對抗活塞的團隊攻勢，首節結束騎士僅以25比27落後。次節活塞一度打出12：2攻勢將差距拉開至12分，期間奧薩爾（Ausar Thompson）因推倒並跨越梅里爾（Sam Merrill）被吹罰一級惡意犯規，騎士趁勢追分，半場結束追至51：54。進入第三節，戰況發生轉折，騎士進攻火力驟降，單節僅得19分；反觀活塞內外開花，杜倫（Jalen Duren）雖一度崴腳退場，但活塞仍打出一波14比4高潮，帶著14分領先進入末節。末節決戰，活塞羅賓遜（Duncan Robinson）外線發難，薩瑟（Marcus Sasser）也接連取分。儘管米契爾試圖追分，但活塞詹金斯（Jenkins）關鍵三分球徹底澆熄騎士反撲氣焰。比賽剩餘2分多鐘時，騎士已落後達21分，最終決定換下主力宣布認輸。活塞主將康寧漢拿到21分8助攻、里德17分6籃板、杜倫15分11籃板、詹金斯15分、奧薩爾10分9籃板。騎士方面，哈登23分7籃板4抄截、莫布里18分6籃板、米契爾18分、阿倫13分8籃板。活塞隊今日展現了例行賽東區第一的防守韌性，成功在懸崖邊緣救回賽季。而騎士隊今日除了失誤過多，下半場體力與防守專注度的下滑也是敗因。