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金州勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）在正式簽下兩年續約合約後接受媒體採訪。這位帶領勇士奪下四冠的名帥坦言，自己曾一度有95%的機率決定退休，但在心態轉變後決定留任，並誓言在新賽季發起大刀闊斧的改革，將「整頓紀律、降低失誤」與「陣容年輕化」列為球隊重返競爭行列的首要任務。即將邁入執教勇士的第13個球季，科爾對上賽季的表現極為不滿，並展開自我批評：「我清楚自己必須做得更好，上季球隊紀律過於鬆懈，我必須把一切安排得更好。」首要解決的死穴就是「失誤問題」，上季勇士場均失誤高達15.7次，與巫師並列聯盟第3慘。柯瑞場均2.8次失誤、格林2.7次，科爾表示已與格林深度溝通，強調核心球員必須在場上展現更嚴謹的態度。除了內部紀律，科爾與總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）達成高度共識：「勇士必須年輕化」。為了避免老將在82場例行賽中因體能透支導致傷病，球隊急需活力充沛的新生代戰力。鄧利維強調，6月的NBA選秀11號籤將是補強關鍵：「本屆選秀質量很高，我們不排除任何可能性，無論是向上交易、換取資產，或是選入優質即戰力。」目前《雅虎體育》模擬選秀預測，勇士屬意身高203公分的前鋒卡里姆·洛佩斯（Karim Lopez）。這位墨西哥新星本季在紐西蘭聯賽場均貢獻11.9分、6.1籃板，被視為能立即提升勇士側翼活力的理想人選。現年60歲的科爾透露，早在4月附加賽開打前，他原本已近乎確定要卸任。然而，勇士在附加賽擊敗快艇保住一線生機的鬥志，以及妻子瑪格（Margot Kerr）的一句「妳未來或許還會執教，但再也沒機會執教勇士」，深深觸動了他。「我發現自己捨不得這支球隊，捨不得柯瑞（Steph Curry）和格林（Draymond Green），」科爾感性表示，「如果我感到身心俱疲，我絕不會留下。但我現在充滿動力，我無法想像就此離開勇士。」隨著科爾留任並下達「整軍令」，勇士隊的新賽季目標已非常明確：在尊重核心老將價值的同時，透過鐵腕紀律與陣容換血，確保這支球隊不再因鬆散而掉隊。