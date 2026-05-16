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鳳凰城太陽隊本賽季的季後賽之旅雖然在不到三週前早早收場，但陣中出了名的「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）在場外卻完全沒閒著。近日他作客知名實況主「RayAsianBoy」的Twitch直播，當被問到NBA中哪位球員最「蠢」時，布魯克斯毫不猶豫地直接點名洛杉磯湖人隊的前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt），再度引爆兩人的新仇舊恨。在直播節目中，當布魯克斯被問到要在全聯盟中選出一位他認為最蠢的球員時，這位太陽隊前鋒幾乎沒有任何猶豫，直接點名湖人隊的防守悍將范德比爾特。布魯克斯在直播中態度非常直白，笑著說：「蠢蛋球員？我不能說謊，我現在就是要公開開砲。反正這傢伙本來就很討厭我，誰在乎呢？那就是湖人隊的范德比爾特，大家都叫他『Vando』。」隨後，布魯克斯進一步解釋了他之所以給出這個評價的原因，甚至對范德比爾特的進攻能力發表了瘋狂的見解。布魯克斯表示：「我只是覺得他有很大的潛力沒有開發出來。老兄，他身高有6呎9吋（約206公分）而且移動力很好，但他完全沒有進攻能力。我防守Ray甚至都比防守他還要吃力。」事實上，布魯克斯與范德比爾特的恩怨早已結下。時光回溯到2024年1月29日，當時還效力於休士頓火箭隊的布魯克斯，在對陣湖人的比賽中激怒了范德比爾特。根據ESPN記者麥克曼納敏（Dave McMenamin）當年的報導，布魯克斯在第二節不斷用垃圾話刺激范德比爾特。隨後范德比爾特在隊友里夫斯（Austin Reaves）進球後情緒失控，憤怒推了布魯克斯一把，先被吹判一次技術犯規；幾秒鐘後，他更直接用手指狂戳布魯克斯的頭部，連續吃到第二次技術犯規遭到驅逐出場。當時一名湖人球員透露，范德比爾特之所以暴怒，是因為布魯克斯用極具侮辱性的字眼（p***y）辱罵他。湖人當家球星戴維斯（Anthony Davis）賽後也力挺隊友表示：「布魯克斯對裁判、對球員想說什麼就說什麼，但說到底，我們都是男人，沒有一個男人會容忍另一個男人用那種方式對自己說話，所以Vando只是做了他必須做的事。」范德比爾特本季在湖人過得相當艱辛，在西區季後賽次輪對陣奧克蘭雷霆的第一戰中，他為了封阻霍姆格倫（Chet Holmgren）的投籃而不慎撞擊籃板，導致右小指完全脫臼，甚至當場「骨頭刺穿皮膚」，場面極其驚悚。雖然他戴著護具在G3強行復出，但湖人最終仍遭衛冕軍雷霆以4：0橫掃出局。范德比爾特在今年夏天手握球員選項（Player Option），若他選擇跳出合約將有機會成為自由球員。