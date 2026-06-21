5 月還沒過完，全台高溫已讓不少人忍不住開啟冷氣。然而，日本理財權威荻原博子近日發出警告，受到全球環保冷媒新規與省電標準提升影響，「2027 年冷氣改制漲價潮」即將來襲。究竟現在該不該提前換機？荻原博子分享 4 個省錢選購秘訣與一招「驚人省電神招」，教小資族在熱浪與漲價危機前，精準守住荷包。
🟡 2027 冷氣改制恐漲 1.5 萬？揭開「變貴前」換機真相
根據日本媒體《President Online》報導，荻原博子指出，2027 年起家用冷氣的環保與省電標準將大幅拉高，廠商無法再生產低價的入門機種。這將導致主流 6 至 8 坪的冷氣機售價，恐從現行的 8 萬日圓暴漲至 12 萬日圓（折合新台幣約增加 1 萬至 1.5 萬元）。
「如果家中的冷氣已經使用超過 10 年，現在換機確實是正解。」荻原表示。老舊機種不僅耗電驚人，未來維修零件也會因法規改制而變貴。趁著這波「法規漲價潮」還沒正式發威，並搭配政府節能補助入手，才是最聰明的理財規劃。
🟡 省錢買冷氣的「4 個秘訣」：內行人才知道
想在冷氣變貴前搶便宜，荻原博子建議掌握以下四點：
除了掌握購買時機，台灣政府提供的兩大補助更是「省錢標配」。若趁此時汰換老舊機種，最高可領到 5,000 元：
🟡 加碼省電神招：出門 30 分鐘「不用關冷氣」
換了新機，怎麼吹最省？荻原博子指出，現代變頻冷氣的邏輯已徹底改變，最強神招就是：短暫出門 30 分鐘內不關機。
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根據日本媒體《President Online》報導，荻原博子指出，2027 年起家用冷氣的環保與省電標準將大幅拉高，廠商無法再生產低價的入門機種。這將導致主流 6 至 8 坪的冷氣機售價，恐從現行的 8 萬日圓暴漲至 12 萬日圓（折合新台幣約增加 1 萬至 1.5 萬元）。
「如果家中的冷氣已經使用超過 10 年，現在換機確實是正解。」荻原表示。老舊機種不僅耗電驚人，未來維修零件也會因法規改制而變貴。趁著這波「法規漲價潮」還沒正式發威，並搭配政府節能補助入手，才是最聰明的理財規劃。
想在冷氣變貴前搶便宜，荻原博子建議掌握以下四點：
- 鎖定「型號交替期」： 新款多在 2-4 月推出，此時購買「上一代」機種，性能差異極小，價格卻能直接打 6 至 8 折。
- 決算期與出清潮： 把握 3 月、9 月的廠商決算期，或年末庫存出清時，折扣力道最大。
- 福利品與整新品： 原廠檢測的展示機（福利品）價格極具優勢，且通常附帶官方保固，CP 值極高。
- 緊盯節能補助： 務必確認所在地政府的「家電汰舊換新補助」，直接現領數千元補助金。
除了掌握購買時機，台灣政府提供的兩大補助更是「省錢標配」。若趁此時汰換老舊機種，最高可領到 5,000 元：
- 住宅家電汰舊換新節能補助：
只要將家中老舊冷氣汰換，並購買能源效率 1 級的新機，每台可申請 NT$3,000 補助。
- 貨物稅減徵（節能家電）：
購買 1 級或 2 級能效的冷氣，根據機器容量，每台最高可退還貨物稅 NT$2,000。
換了新機，怎麼吹最省？荻原博子指出，現代變頻冷氣的邏輯已徹底改變，最強神招就是：短暫出門 30 分鐘內不關機。
- 頻繁啟動最燒錢： 冷氣啟動降溫時耗電量最高。日間短暫出門 30 分鐘，維持「開啟」狀態比關掉再開更省電。
- 風向「平吹」最涼： 冷空氣會自然下沉，將風向調成水平，冷房效率最高，電費可省約 3 成。
- 回家先開窗排熱： 進屋先通風，等室溫降下來再開冷氣。
- 遮光簾阻絕輻射熱： 外出時拉上遮光窗簾，能有效降低室內基礎溫，減少冷氣運轉負擔。