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西區次輪第六戰（G6）今日爆出驚人場面。聖安東尼奧馬刺隊在下半場徹底摧毀明尼蘇達灰狼隊，領先優勢擴大至30分以上。在第四節比賽還剩約8分鐘時，灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）竟提前走向馬刺隊替補席，逐一與對方球員握手祝賀，這項罕見的「提早認輸」舉動隨即引發全美媒體與球迷的熱烈討論。比賽進入下半場後天秤徹底傾斜。第三節馬刺打出一波30：15的致命攻擊波，帶著28分的巨大領先進入末節。第四節開局，馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區無視防守，上演震撼全場的雙手暴扣，將分差拉開至30分。數據對比更顯慘烈，截至第四節中段，馬刺先發五人的總得分高達101分，而灰狼先發群僅合拿50分，懸殊的戰力差距迫使灰狼總教練在比賽還剩約7分鐘時便撤下全部主力，正式掛起白旗。最令人意外的一幕發生在第四節剩餘8分鐘時。當時雖然比賽尚未結束，愛德華茲卻已主動走向馬刺隊板凳區，向馬刺球員握手致意，恭喜對方晉級西區決賽。《The Athletic》特約撰稿人查爾斯（Michael Charles）隨即對此發出質疑：「這種場面真的不常見。一名像愛德華茲這樣的核心球員，在比賽還有8分鐘時就去對手板凳席握手，難道不能等到終場哨聲響起嗎？」美媒評論指出，雖然這展現了球員間的風度，但在主場球迷面前如此提早放棄，甚至在計時鐘還有大段時間時就進行「賽後禮儀」，確實顯得有些突兀且不合時宜。隨著馬刺大比分領先，美媒《Oh No He Didn't》已提前曬出文班亞馬與雷霆球星切特（Chet Holmgren）的賽場合照，預告西區決賽將上演「天賦之戰」。休士頓記者Bradeaux也感嘆：「令人遺憾的事實是，在可預見的未來，聖安東尼奧與奧克拉荷馬城極有可能穩坐西區兩強的位置。」