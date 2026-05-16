我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（16）日作客老東家洛杉磯天使隊主場，展開萬眾矚目的「高速公路大戰」三連戰首戰。充飽電重返打線的大谷翔平在第5局揮出驚天長打，達陣大聯盟生涯通算200支二壘安打，加上道奇隊8名牛棚投手聯手燃燒小宇宙，終場道奇以6：0完封天使，不僅喜迎 3 連勝，也正式終結了自2024年以來對戰天使的7連敗惡夢。大谷翔平以打者身份休息兩天過後，以「第1棒、指定打擊」重返先發，全場湧入4萬4887名球迷將天使球場塞爆。當大谷1局上半首度站上打席時，全場響起巨大的歡呼聲。然而，正當大谷準備出棒時，現場卻突然按下了暫停鍵。原來是當場主審沃爾夫（Jim Wolf）的皮帶突然發生故障、當眾斷裂，必須進行更換。大谷翔平、天使隊捕手歐霍皮（Logan O'Hoppe）與主審三人在本壘板前尷尬面面相覷，罕見的突發狀況讓休息室的道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）當場爆笑，剛站上打席的大谷也忍不住笑到合不攏嘴。比賽因此被迫延遲了約4分鐘，隨後大谷在第一打席遭到三振。經過前兩打席的調整，大谷翔平在5局上展現了滿血回歸的恐怖怪力。面對天使隊先發右投，大谷瞄準一顆外角伸卡球，球以35度的仰角、97.1英里的擊球初速，在左外野劃出一道極高的弧線。這顆中外野大飛球飛行了336英尺（約102.4公尺），距離全壘打牆僅差3.4公尺就能出牆。雖然可惜未能開轟，但球落地後彈牆形成二壘安打。這不僅是大谷本季第8支二壘安打，更正式解鎖他大聯盟9年生涯的第200支二壘安打里程碑。道奇隊今日贏得精彩，因為他們在賽前4小時才剛經歷了「王牌倒下」的緊急事件。原定先發的賽揚左投史內爾，因左肘關節內游離體傷勢被送進傷兵名單。面臨無兵可發的窘境，道奇教練團被迫啟動「牛棚日」。臨危受命擔任假先發的救援右腕克萊因（Ryan Miller）表現超水準，2局僅被敲1安無失分穩住陣腳。隨後登場的恩里克斯、特賴寧、米爾斯、哈特、維西亞、德賴爾以及今日剛被拉上大聯盟的巴恩斯共8名投手前仆後繼，整場比賽僅讓天使隊打線零星敲出2支安打，聯手完成一場驚人的完封勝。投手群給力，道奇打線也在第4局上演煙火秀。強打帕赫斯（Andy Pages）率先掃出一發中右外野的3分砲，這也是他今年第38分打點，追平馬林魚隊的希克斯（Aaron Hicks）並列大聯盟打點王。隨後猛將蒙西（Max Muncy）背靠背炸裂右外野第12號陽春砲，單局灌進4分。第6局赫南德茲（Teoscar Hernández）再補上一發2分砲，道奇最終就靠著3發全壘打與無懈可擊的牛棚大軍，6：0完封對手，也為大谷翔平的里程碑之夜畫下完美句點。