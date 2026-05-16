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▲文班亞馬比戈貝爾高了7、8公分，臂展更是恐怖，他無球終結的能力更快步，因此戈貝爾幾乎不能協防護框。。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊今（16）日在明尼蘇達以139：109的懸殊比分，血洗灰狼並挺進西區決賽。這場30分的大屠殺，讓馬刺睽違10年再度闖進西區決賽。同時它也向全聯盟揭示了NBA新時代籃球的到來，文班亞馬（Victor Wembanyama）是聯盟長人的新進化完成體，當今NBA最強的防守屏障貝爾（Rudy Gobert），在面對跨時代的生物時，竟顯得如此無力。戈貝爾在首輪能有效對位、消耗三屆MVP約基奇（Nikola Jokic），成為灰狼下克上淘汰金塊的重要原因。但在次輪他卻被僅有二年級資歷的文班亞馬徹底擊潰。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）在揭幕戰中沿用例行賽的先發陣容，並嘗試在防守端進行微調。他安排戈貝爾（Rudy Gobert）對位馬刺新秀卡斯特（Stephon Castle），意圖發揮戈貝爾的籃框保護能力，讓他在卡斯特身後進行「巡弋」協防；同時讓蘭德爾（Julius Randle）負責限制文班亞馬。然而，這項對位策略卻失效，卡斯特開賽後手感火燙、速度優勢讓他在場上無所不在，很快進入投籃節奏。上半場崩盤後，芬奇在下半場被迫變陣，將得分效率更高的里德（Naz Reid）提前拉上場取代戈貝爾。灰狼改採「小個陣容」，讓麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）移至4號位，試圖增加進攻空間與換防彈性，並一度改打區域聯防以封鎖禁區。儘管麥克丹尼爾斯與里德一度帶起反撲，但此舉也讓禁區門戶洞開，且無法有效干擾馬刺今晚創下隊史季後賽紀錄的18記三分球。芬奇雖試圖透過暫停與頻繁調度來止血，但馬刺後衛群在文班亞馬的掩護下徹底主宰比賽，灰狼最終在戰術轉向與防守失守的雙重打擊下，無力扭轉敗局。在第四節馬刺120：90比賽大致底定之時，蘭德爾和戈貝爾在主場的一場淘汰賽中，合計12投1中，僅得3分。灰狼雙塔完全失去作用。比賽無聊到，場邊轉播員范甘迪（Stan Van Gundy）正在直播中談論他很快會和他的女兒一起去看哪場WNBA比賽。比賽完全一面倒。第三節初段馬刺再次拉開比分，里德是灰狼當時場上唯一的長人，麥克丹尼爾斯打四號位，灰狼也改打區域聯防。芬奇急需得分，球隊也開始孤注一擲。這說明了灰狼雙塔在這一組系列賽完全失效，特別是最後兩場，馬刺已徹底掌控局面。戈貝爾為什麼能守住約基奇（Nikola Jokic），但卻守不住文班亞馬？應該這麼說，戈貝爾在對上金塊這組系列賽的價值遠遠高於對上馬刺。體型上來說，他的身形和力量可以匹配約基奇，後者技巧更好，但戈貝爾也經驗豐富，他的力量可以頂住約基奇的衝撞，而不被他要到出手空間。而對上文班亞馬則是另一種挑戰，文班亞馬比他高了7、8公分，臂展更是恐怖，他無球終結的能力更快步，因此戈貝爾幾乎不能協防護框。這組對位和約基奇靠著背身和罰球線切入創造機會不同，文班亞馬不太需要運球就可以完成終結，戈貝爾的經驗和防守技巧因而無用武之處。文班亞馬就像是內線版的柯瑞（Stephen Curry），他不用觸球就能主宰比賽，並且有著相當大的「引力」。當他擋拆掩護時，防守者不願意離開他，馬刺隊的後衛們因此獲得了直奔籃框的空檔。其次，文班亞馬的防守出色，灰狼不敢在內線進攻，大量的籃板被馬刺運用進行快攻，這種轉換進攻讓戈貝爾的防守價值大大被削弱了，而且他在進攻端缺乏投籃能力，也傷害到了球隊。文班亞馬可以無視他收縮籃下，逼迫灰狼得使用三分能力出色的里德。如果今天次輪是金塊對馬刺，對位會是不同情況，這不是說金塊就能晉級，而是說他們會有一種方式能穩定創造得分，約基奇能夠將文班亞馬拉出來，而且他有很強的進攻能力，能夠在進攻端消耗文班亞馬、甚至讓他陷入犯規麻煩，而不是像戈貝爾那樣完全被無視，讓文班亞馬可將精力放在封鎖禁區上面。馬刺隊今晚轟下139分晉級。這支平均年齡極輕、季後賽經驗匱乏的團隊，在總教練強森（Mitch Johnson）與領袖文班亞馬的帶領下，展現了超乎年齡的冷靜和穩定。遙想其幾年，我們還在討論約基奇是新時代長人的範本，想不到約基奇奪冠才約3年多，文班亞馬已經崛起，且重新定義了中鋒這個位置的意義。NBA籃球正處於前所未有的高點，文班亞馬的生涯才剛剛開始，但我們已經想像不到他的頂點有多高。