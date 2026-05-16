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NBA 2026年季後賽西區準決賽第六戰今（16）日塵埃落定，帶著聽牌優勢作客明尼蘇達的聖安東尼奧馬刺隊，再度展現令人窒息的團隊火力。馬刺今日完全反客為主，延續上一場大勝的滾燙手感，全場最多領先達到驚人的37分，終場便以139：109血洗明尼蘇達灰狼隊，以系列賽4比2成功關門，挺進西區冠軍賽，接下來將正面對決西區龍頭奧克拉荷馬雷霆。比賽開局，馬刺就展現了極高專注度，首節打完取得36：27的領先。灰狼雖然試圖反撲，但半場結束馬刺仍以74：61掌握13分的領先優勢。此時比賽看似仍有懸念，不料第三節成為決定勝負的巨大分水嶺。易籃後，馬刺徹底爆發，再度打出一波36：23的摧枯拉朽攻勢，將領先差距迅速擴大，徹底摧毀了灰狼隊的追分鬥志。第四節徹底淪為垃圾時間，最終馬刺就以30分之差在客場摘下勝利。這場比賽馬刺能夠在客場輕鬆過關，極高效率的進攻是最大關鍵。馬刺團隊命中率高達 55.6%，反觀主場作戰、背水一戰的灰狼隊在馬刺的鐵血防守下集體迷航，團隊命中率僅有低迷的37.7%。更令聖城球迷興奮的是，繼G5爆發後，馬刺二年級明星控衛卡斯特（Stephon Castle）今日再度繳出史詩級的狂暴表現！他全場16投11中，狂轟32分、11籃板外加6次助攻，完美掌控比賽節奏。在卡斯特的穿針引線下，馬刺先發五人全數得分上雙，明星中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）穩健挹注19分，頂級側翼福克斯也貢獻了21分，展現了無懈可擊的團隊戰力。相較於馬刺的多點開花，灰狼隊今日顯得極其狼狽。當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）雖然拼盡全力砍下24分，但在隊友手感集體冰凍、缺乏支援的情況下，最終仍是獨木難支。這場30分的慘敗，不僅讓灰狼本季遺憾止步次輪，也正式終結了他們連續挺進西區決賽的球隊紀錄。馬刺青年軍在經歷去年的洗禮後，今年季後賽展現了無與倫比的宰制力。下一輪西區冠軍賽，這支由文班亞馬與卡斯特領軍的聖城新勢力，將與好整以暇、剛橫掃湖人並迎回二當家的雷霆隊交手，這場「新世代西區龍虎鬥」勢必將掀起季後賽最高潮。