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▲中信兄弟外野手許庭綸前役9局下上演「雷射肩」，成功製造雙殺守備，賽後兄弟總教練平野惠一卻認為應該要傳三壘。（圖／中信兄弟提供,2026.5.15）

中華職棒中信兄弟20歲外野手許庭綸昨（15）日在9局下演出「雷射肩」，成功策動雙殺守備，賽後兄弟總教練平野惠一卻認為，許庭綸的傳球選擇有瑕疵，也因一句「有點丟臉（恥ずかしい）！」引發熱議。從記者過去的採訪經驗，平野非常看重年輕選手「觀念養成」，平野去年受訪時也曾坦言，他將許庭綸視為新一批養成重點選手，「有時候想誇獎選手，但也要克制，因為自己決定要嚴格養成年輕選手。」去年10月3日兄弟奪下全年勝率第一，當天賽前，平野與記者們分享自己對於球隊養成的方向與觀點，當時平野直言，球隊已經將目光放到下一批中線選手的養成，其中包含宋晟睿、張士綸、張仁瑋、陳統恩、林吳晉瑋以及許庭綸。從過去的採訪經驗，平野給人感覺的執教風格是，只要他有心栽培一位球員，即便選手進步很多，也不能常誇講，但若出現瑕疵，一定會立刻點出缺失。這套模式去年在黃韋盛身上可以看見，當時平野曾對記者說，「選手們不能太常誇獎，雖然很想誇獎但不能，有很多Play看了很感動，甚至想去抱他說『做得真好』，但不行，我已經決定要很嚴格的養成這些選手。」平野當時表示，為了讓選手有很好的球技，直到球季最後，都會嚴格對待選手，即便是在板凳席上也會不停唸選手。對平野來說，球場上的「觀念」、「反應」是養成的重中之重。平野對選手的成長不單單只有球技的進步，身體素質也是他觀察的重點，去年8月平野就曾表示，他每天都在觀察球員，所以有一點變化他都知道，當時他指出許庭綸身體素質過於單薄，在球場上會非常辛苦，「他還年輕，首要目標就是把自己變更壯，要承受的是整季身體素質、體力，是他現在必須著重的東西。」因此昨日平野賽後受訪的影片一出，給記者的感覺是這回答「真的很平野」，而平野這段回應，或許可以總結成許庭綸的成長空間還很大，而非否定子弟兵這次精彩的長傳美技。