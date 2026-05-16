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明尼蘇達灰狼隊今（16）日在自家主場吞下了一場慘烈的敗仗。在西區季後賽次輪G6的生死戰中，灰狼當家超新星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）更是遭到馬刺二年級生卡斯爾（Stephon Castle）壓制，最終灰狼以109：139慘敗聖安東尼奧馬刺隊，系列賽大比分2：4遺憾淘汰。這場30分的慘敗，不僅凸顯了灰狼與馬刺在新世代天賦競逐上的落差，也將艾德華茲逼到了命運的十字路口。當第四節馬刺隊看板球星文班亞馬（Victor Wembanyama）無視防守完成驚天雙手爆扣、將領先擴大至30分時，全場比賽已徹底失去懸念。灰狼總教練芬奇（Chris Finch）隨即選擇撤下主力，此時距離比賽結束還有將近8分鐘。年僅24歲的愛德華茲展現了超越年齡的巨星風度，他沒有垂頭喪氣地走回休息室，而是主動走向馬刺隊替補席，與馬刺主帥強森（Mitch Johnson）擁抱，隨後也依序與馬刺球員奧利尼克（Kelly Olynyk）、福克斯（De'Aaron Fox）等人握手致敬。回到板凳席後，他落寞坐到隊友迪文琴佐（Donte DiVincenzo）身邊。事實上，愛德華茲在整輪系列賽中都是頂著嚴重的膝蓋傷勢鏖戰。本場比賽他拼盡全力出賽36分鐘，26投僅9中、三分球7投2中，雖然貢獻24分、2籃板、2助攻與3抄截，但也吞下4次犯規與3次失誤。34.6%的投籃命中率、28.6%的三分命中率，以及慘不忍睹的正負值-31，這份不及格的數據單在賽後必然會成為酸民與名嘴的口水話柄。但正如同他賽後所言：「無論球隊需要我做什麼，我都願意全力以赴。」在明尼蘇達陷入絕境時，愛德華茲確實已經為灰狼流盡了最後一滴血。賽後，美媒《PolyMarket Hoops》也曬出了愛德華茲進入聯盟以來的季後賽生涯軌跡。2021年無緣季後賽、2022年首輪出局、2023年首輪出局、2024年西區決賽出局、2025年西區決賽出局、2026年次輪出局。24歲前兩度率隊殺進分區決賽，愛德華茲的帶隊表現早已遠遠超出預期，他作為超級巨星的地位無庸置疑。然而，看著對面馬刺陣中擁有文班亞馬、卡斯爾、哈珀（Dylan Harper）等滿滿天賦的球星，美媒紛紛向灰狼管理層喊話，灰狼現有陣容天賦已達上限，是時候在休賽季引進一名真正的「第二得分點」來輔佐狼王了。有趣的是，當賽後記者犀利提問：「灰狼隊是否需要再引進一位超級巨星才能在西區競爭？」愛德華茲毫不猶豫地力挺身邊的戰友，淡淡地回應道：嗯...我覺得我們現在很好。」拒絕抱團、選擇相信現有的團隊，是屬於狼王的驕傲與硬氣。然而，西區群雄並起、馬刺與雷霆等天賦怪獸正加速統治聯盟，這是不爭的殘酷現實。灰狼球團如何在今年夏天在不破壞化學反應的前提下進行陣容升級，將決定這位愛德華茲下個賽季能否重返榮耀。