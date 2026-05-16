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聖安東尼奧馬刺隊今（16）日在客場以139：109血洗明尼蘇達灰狼隊，系列賽比分4：2挺進西區決賽。這是馬刺自2017年後首度重回西區決賽戰場，接下來將上演一場新世代對決，聖城挑戰衛冕軍奧克拉荷馬城雷霆。有趣的是，過去三年擊敗灰狼的球隊最終都闖進了總冠軍賽，這說明了「北大荒」的實力，馬刺會不會是下一隊？絕對是下一輪有趣的看點。灰狼此前連兩年打進西區決賽，是西區近年崛起的勁旅，實力強勁。回顧2023年至2025年間，凡是在季後賽淘汰灰狼隊的球隊——包含丹佛金塊達拉斯、獨行俠與雷霆——最終全數闖入當年的總決賽。今年灰狼爆冷下克上擊敗金塊闖進次輪，對上馬刺一開始打得不錯，但G5開始馬刺全面掌控住決面，G6更是大勝了30分，宣告未來幾年在西區的競爭力。相較於雷霆隊目前飽受二哥杰倫威廉斯（Jalen Williams）傷情不明的困擾，馬刺隊目前陣容極其完整。更重要的是，馬刺隊在本季常規賽對陣雷霆時展現了壓倒性的統治力，取得4勝1敗 的對戰優勢。儘管名將哈斯勒姆（Udonis Haslem）提醒馬刺不可沉溺於過去戰績：「季後賽是0：0開始，雷霆是一支完整的衛冕軍。」但馬刺主帥強森（Mitch Johnson）對球員的信心顯然極高。有趣的是，強森的背景也極具故事性。他的父親約翰·強森（John Johnson）曾於1979年助西雅圖超音速隊奪冠。21歲那年他親歷超音速遷至奧克拉荷馬（雷霆前身）。如今，這位出生西雅圖的少帥，將帶領馬刺對抗來自父親故地的衛冕軍。馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）此役輕取19分6籃板3阻攻，他在賽後難掩激動：「光是聽到『分區決賽』這幾個字就覺得不可思議，這是我從小聽到大的詞彙，現在真的身處其中太特別了。」今日轟下32分的新秀卡斯特（Stephon Castle）則展現初生之犢不畏虎的氣勢：「他們是衛冕軍，要把他們拉下馬很難，但我認為我們有信心做到。」傳奇球星奈許（Steve Nash）在賽後盛讚馬刺的進攻多樣性：「他們有三名後衛能隨時殺入籃下，又有文班亞馬和一群投手圍繞。這支球隊還在成長，但按照目前的曲線，他們已經強到足以贏得總冠軍了。」