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2026年「地鐵大戰」首部曲今（16）日在花旗球場火熱開打，兩支紐約同城宿敵正面交鋒。紐約洋基隊派出「火球少主」施利特勒（Cam Schlittler）迎來生涯地鐵大戰初登板，他展現無懼大場面的強大心臟，繳出6.2局僅失1分的超優質先發，全場狂飆9次三振，率領條紋軍以5：2擊敗大都會隊。施利特勒不僅風光摘下本季第6勝，賽後防禦率更降至1.35，強勢重返大聯盟防禦率王寶座。這場備受矚目的同城對決氛圍拉滿，比賽中的每一球甚至透過大型螢幕在紐約時代廣場同步直播。然而，高關注度的壓力並未影響施利特勒的節奏。這位逐漸建立起「大場面型投手」形象的洋基新王牌，此役展現驚人壓制力，全場最快球速飆到99.1英哩（約159.4公里）。施利特勒今天燃燒小宇宙，投出本季新高的106球，其中71顆好球，僅被敲出零星的2支安打。直到第7局下半，他才被大都會強打索托（Juan Soto）敲出一發反方向的陽春砲，而這也是他本場唯一的失分。除了投球威風八面，施利特勒在4局下還展現了精采的守備神技。面對韋恩托斯（Mark Vientos）沿著三壘線擊出的緩慢滾地球，他迅速下丘處理，在失去重心倒地前，極限將球準確傳往一壘完成出局，沒收了一支內野安打。雖然他在3局下被托倫斯（Luis Torrens）的強襲球擦到鞋子，意外完成連續3場先發遭強襲球擊中的苦澀紀錄，讓洋基休息區一度嚇出冷汗，所幸最終虛驚一場，球反彈給游擊手沃爾皮（Anthony Volpe）完成防守。洋基打線今日也給予火球少主充足的火力支援。3局上，貝林傑（Cody Bellinger）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）接連敲出2支二壘安打，幫助洋基先馳得點攻下3分；5局上，「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）補上適時安打再下一城。儘管大都會在7局靠著索托開轟追回 1 分，但9局上洋基「米飯哥」萊斯（Ben Rice）火速給予回應，轟出個人本季第14發的全壘打鎖定勝局。最終大都會在9局下僅再追回1分，洋基便以3分之差帶走地鐵大戰首勝。大都會先發投手、同時也是洋基前守護神的霍姆斯（Clay Holmes），此役主投4.1局失4分，面對老東家無奈吞下本季第4敗。大都會隊今日雖然輸球，但陣中超級巨星索托依舊寫下歷史。他在2025年季前與大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣241億）的史上最貴天價合約，今日從前東家洋基隊手中敲出的陽春砲，正是他生涯第250轟，讓他成為大聯盟歷史上第16位在滿28歲前就達成250轟里程碑的恐怖打者。