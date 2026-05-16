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明尼蘇達灰狼隊今（16）日遭到聖安東尼奧馬刺隊無情血洗，大比分2：4遺憾止步次輪。然而，灰狼當家超新星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）在比賽還剩8分鐘、大勢已去時，竟然直接走向馬刺隊替補席，與對手全隊逐一擊掌致敬。這個「提早認輸」的舉動在賽後掀起全美輿論風暴，兩大傳奇名將諾威斯基（Dirk Nowitzki）與哈斯勒姆（Udonis Haslem）也公開表達不解。達拉斯獨行俠傳奇名將諾威斯基在擔任比賽解說時，看見愛德華茲在比賽還沒結束就走向馬刺板凳席致意的畫面感到傻眼，並表示：「我看了很久的NBA，也參與其中很久很久了。但我從未見過這種事。一個核心球員居然在第四節還剩下8分鐘時，就走進對手的隊伍裡，和整個球隊一一擊掌。」除了諾威斯基感到不可置信，前熱火隊魂、以鐵血強硬著稱的哈斯勒姆也毫不留情地說：「作為一名球隊的領袖，我是絕對不可能在比賽還剩下8分鐘的時候，就走到場邊去跟對手握手致意的。」面對排山倒海的輿論與口水戰，性格向來直率的愛德華茲在賽後記者會上完全沒有迴避，正面還原了自己當時的心態：「在那個時間點，心裡很清楚自己絕對不會再被換上場了。」他坦然地告訴記者：「所以我只是單純想走過去，給予他們（馬刺）應得的尊重，祝賀他們進入西決。」此役灰狼從開賽就全面崩盤，隊友火力更完全卡彈。艾德華茲雖然奮戰35分鐘攻下24分、6籃板與2助攻，但在對手窒息防守下，全場26投僅9中，手感相當低迷。不過他賽後完全沒有找藉口，大方承認：「這輪系列賽，馬刺確實是更好的那一隊。」針對這起意外的小插曲，美媒《ClutchPoints》評論指出，這就是最真實的「蟻人」。他總是把情緒寫在臉上，即便奪冠夢想正在眼前化為灰燼，他依然選擇做自己。隨著灰狼再次背負著季後賽慘案的魔咒出局，明尼蘇達管理層與愛德華茲在今年夏天都將面臨巨大的考驗。球團該如何補強陣容打破僵局、協助這位充滿魅力卻也伴隨爭議的年輕狼王更進一步，將是休賽季的頭號課題。