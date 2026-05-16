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▲聖城後衛卡斯特（Stephon Castle）打出了「柯瑞等級」的神射表現，單場狂轟32分，三分球7投5中，成為NBA歷史上達成「30分、10籃板、5助攻、5三分球」最年輕的球員。（圖／路透／達志影像）

▲哈珀（Dylan Harper）例行賽場均僅11.8分，但到了季後賽，他反而越來越成熟，場均得分來到13.7分、5.1籃板，外線命中率更穩定在38.1%。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊今（16）日在西區季後賽次輪G6中，反客為主血洗明尼蘇達灰狼隊高達30分，以系列賽4：2挺進西區決賽。外界或許習慣將目光聚焦在文班亞馬（Victor Wembanyama）或明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）身上，但這場大勝靠的是一群馬刺自己培養、成熟到不像話的年輕基石。 其中，二年級生卡斯爾（Stephon Castle）與超新星哈珀（Dylan Harper）的少年老成，加上板凳席上的猛獸強森（Keldon Johnson），才是這支新馬刺最驚人的爭冠底氣。要說這輪系列賽最被低估的英雄，絕對是二年級的卡斯爾。此役他徹底大爆發，轟下32分、11籃板、6助攻的超神數據，季後賽場均19.9分甚至壓過了後場頭號核心福克斯。但卡斯爾真正無價之處，藏在數據看不到的防守端。身高198公分的他，在場上自願扛起最苦、最累的任務。這輪系列賽他直接硬頂灰狼206公分、體型擁有絕對優勢的明星前鋒蘭德爾（Julius Randle）。面對錯位威脅，卡斯爾靠著厚實的身材與強悍的下盤，全程貼身肉搏，硬是讓蘭德爾這6場場均得分下跌至僅剩16分，還奉送3.6次失誤。進攻端精準發揮、防守端包攬最硬的任務。一個二年級球員就這樣默默扛下所有，幾乎可說是完美化身馬刺陣中的「格林（Draymond Green）」。如果說卡斯爾是低調老實，那榜眼菜鳥哈珀的表現則讓人驚嘆聖城選秀的眼光實在太精準。面對灰狼由戈貝爾（Rudy Gobert）、蘭德爾等前場高塔組成的恐怖禁區，哈珀今日替補出戰攻下15分、5籃板；回顧天王山之戰，他在季後賽的高強度對決中狂抓10籃板，包含5個進攻籃板，替馬刺注入年輕的活力。哈珀例行賽場均僅11.8分，但到了季後賽，他反而越來越成熟，場均得分來到13.7分、5.1籃板，外線命中率更穩定在38.1%。這位一年級生球商極高，持球突破兼具帕克（Tony Parker）的速度，處理球又帶有吉諾比利（Manu Ginobili）的靈性，在場上冷靜沉著、自帶大將之風，完美適配黑衫軍體系。除了先發小將的輪番爆發，馬刺的陣容深度之所以令人驚嘆，是因為板凳席上還藏著強森（Keldon Johnson）這尊「萬金油」猛將。雖然今日他手感冰冷僅送出2助攻，但他甘願為團隊退居替補，是黑衫軍最靠譜的隱形刺客。回顧G4文班亞馬遭驅逐、內線全面崩盤時，身高僅198公分的凱爾登直接頂到5號位硬扛戈貝爾；天王山之戰更是替補出發11投8中、狂砍21分。他在季後賽擁有高達40%的定點三分命中率，防守端能和卡斯爾輪流消耗蘭德爾，進攻端具備不俗的突破能力，更能用激情的肉搏帶動賽場氛圍。文班亞馬撐起內線天際線、福克斯外線撕裂、尚帕尼與瓦塞爾提供穩定投射，加上卡斯爾、哈珀與凱爾登三位自家培養的小將輪番發力。這支馬刺不再只依賴一兩個超級球星，而是人人各司其職、人人皆兵衝擊最終金盃。