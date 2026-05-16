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聖安東尼奧馬刺隊昨（15）日晚間在客場以139：109痛宰明尼蘇達灰狼隊，大比分4：2挺進西區決賽，這也是黑衫軍自2017年以來首度觸及西區冠軍賽地板。在終場哨音響起時，最令人動容的畫面莫屬兩位法國頂級長人在場中央長達數秒的深情擁抱。新科最佳防守球員（DPOY）文班亞馬（Victor Wembanyama）與同鄉老大哥戈貝爾（Rudy Gobert）緊緊相擁，象徵著法國巨星火炬的正式傳承。文班亞馬此役僅出賽27分鐘，就高效繳出19分、6籃板與3記阻攻，輕鬆帶領球隊建立領先優勢；此外，馬刺二年級生卡斯爾（Stephon Castle）更是轟下32分、11籃板的雙十成績單，搭配明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）挹注21分、9助攻，多點開花的恐怖火力直接打崩明尼蘇達。相較之下，灰狼隊則迎來了心碎的一夜。儘管當家外線核心艾德華茲（Anthony Edwards）苦撐砍下24分，但馬刺堅不可摧的窒息防守讓灰狼實在難以招架。身為內線鐵壁的戈貝爾在進攻端徹底迷航，整場比賽4投0中，僅抓下 3 個籃板、得分竟掛零。儘管場上遭到小老弟無情血洗，但終場哨聲響起時，兩人在人群中長達數秒的深情擁抱讓許多球迷直呼：「這就是籃球最美好的樣子」、「就像看到籃球界的兩位傳奇人物傳承火炬一樣」、「巨人之間的尊重」、「這種互相的尊重總是讓人格外感動」。賽後接受記者採訪時，經歷苦戰被淘汰的戈貝爾給予這位年僅22歲的同鄉小老弟最高規格的評價。戈貝爾坦言，這輪系列賽是一場極具含金量的激戰，而文班亞馬已經用行動向全世界證明，自己成功邁向了完全不同的全新台階。他指出，灰狼在比賽中對文班亞馬施加了極高強度的身體對抗，這確實一度影響到了他，但他依然憑藉天賦與能力，在攻防兩端全方位地主導了比賽。當被問及看到文班亞馬在第一次季後賽之旅就進化到如此地步，內心是否會感到驚訝時，戈貝爾大度地表示，「我不會用『驚訝』這個詞，因為我知道他付出了多少汗水。」戈貝爾欣慰地表示，身為競爭者他顯然痛恨輸球，也曾經堅定地認為灰狼有本錢晉級，但文班亞馬很好地扛起了球隊，並跨越了重重逆境。隨著次輪系列賽結束，馬刺即將在西區決賽迎戰上屆衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊，這場「天賦天花板」的正面交鋒已讓全美球迷引頸期盼。而戈貝爾也為小老弟獻上最真摯的祝福，他笑稱，接下來看文班亞馬如何去迎戰嶄新的考驗，並觀察他今年能否真正帶領馬刺登上最終的榮耀巔峰，這將會是一件非常有趣、也最值得期待的事情。