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明尼蘇達灰狼隊今（16）日在主場以109：139慘敗聖安東尼奧馬刺隊，大比分2：4遭到淘汰，無緣連續三年挺進西區決賽。然而，比賽中最引發爭議的焦點並非30分的慘烈分差，而是灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）在第四節還剩8分01秒、落後33分時，竟提前走向馬刺隊替補席與對手握手致意。此舉在賽後遭到多位NBA傳奇球星嚴厲批評，連過去評論相對溫和、對後輩多有提攜的名人堂傳奇「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）都直言「沒看過這種場面」。這場比賽過後，亞馬遜體育節目《NBA on Prime》的賽後評論群對愛德華茲的舉動展開猛烈砲轟。該節目由主播魯克斯（Taylor Rooks）主持，球評陣容包含諾威斯基、葛瑞芬（Blake Griffin）以及熱火鐵血隊長哈斯勒姆（Udonis Haslem）。諾威斯基（Dirk Nowitzki）談到愛德華茲行為時表示，「我關注NBA並投身其中這麼久，從沒見過這種情況。一個核心球員在第四節還剩8分鐘、比賽進行中時，竟然走進對手的圍攏圈和全隊擊掌？這對我來說有點太超過了。你大可在終場哨聲響起後再去表達尊重。」葛瑞芬（Blake Griffin）也對此感到不可思議，簡短表示：「我職業生涯從未見過那種場面。」哈斯勒姆（Udonis Haslem）的講評則最為激進。他痛批這是不合格的領袖表現：「作為兄弟和戰友的領袖，我絕不會做出那種軟弱的行為。比賽還剩8分鐘，我的怒火應該還在頭頂冒煙！既然不當打，我就該坐在板凳上為那些在垃圾時間上場的隊友歡呼，把能量回饋給他們。我明白這代人不同，但我敢保證，如果今天是馬刺領先，文班亞馬絕不會在還剩8分鐘時去握手。」面對排山倒海的批評，現年24歲的愛德華茲在新聞發佈會上解釋，他當時知道自己今晚的任務已經結束、不會再上場，因此只想提早給馬刺隊應得的尊重。相較於握手風波，愛德華茲更直白地點出灰狼隊被淘汰的致命病因。他坦言球隊為在例行賽建立起相對應的贏球習慣。「我們很難去消化教練給的戰術並付諸執行。大家總想在場上自己搞自己的，我認為這就是我們的問題，」愛德華茲嚴肅表示，「你必須在常規賽就建立起冠軍級別的季後賽習慣，但我們顯然沒有。這種改變必須是團隊集體的努力，但絕對要從我自身做起。」