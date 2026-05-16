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即將於6月開踢的2026年美、加、墨世界盃足球賽將迎來重大紀律變革！國際足球總會（FIFA）與負責制定規則的國際足球協會理事會（IFAB）日前一致通過最新修訂，未來球員在場上與對手爆發口頭衝突時，若刻意「摀住嘴巴」或「拉起球衣遮掩嘴部」進行挑釁或嗆聲，裁判將可視情況直接出示「紅牌」將球員驅逐出場。過去球員在場上常習慣以手或球衣遮住嘴巴與對手、裁判交談，以防戰術外流或口型被轉播鏡頭捕捉。然而，這項動作如今被全面禁止，主要基於兩大關鍵原因。此新規的催生源於今年2月歐洲冠軍聯賽（Champions League）的一起重大爭議。當時皇家馬德里球員小維尼修斯（Vinicius Jr.）指控本菲卡球員普雷斯蒂亞尼（Gianluca Prestianni）在對峙時，刻意拉起球衣遮住嘴部，對其發表涉及種族歧視與恐同的嚴重辱罵言論。其次，當球員刻意遮掩口型後，場邊的大會錄影與讀唇術專家將難以進行事後判讀。為了維護賽場乾淨風氣，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）大力推動此項新制，不讓「摀嘴」成為球員發洩言語暴力、歧視卻能逃避懲處的防空洞。除了「摀嘴紅牌」新制，FIFA也針對球員不滿判決而「集體離場抗議」的行為加強懲處。若球員或球隊官員煽動罷賽離場，將在世界盃中面臨立即驅逐處分，情節嚴重者球隊更會被直接「沒收比賽」判負。此項鐵腕政策源於今年1月非洲國家盃決賽的鬧劇。當時塞內加爾因不滿裁判在傷停補時判給地主國摩洛哥罰球，全隊集體離場抗議導致賽事中斷近15分鐘。雖然塞內加爾最終在延長賽奪冠，但事後遭沒收冠軍頭銜，目前全案已移交國際體育仲裁法庭（CAS）審理。由於本屆世界盃首度擴軍至48支球隊，整體賽程與場次大幅增加。為了避免球員過早累積黃牌而面臨停賽風險，大會也同步調整黃牌制度，將過去到了8強才清零的傳統，改為「兩次清零機制」。第一次清零在小組賽結束後。第二次清零在32強淘汰賽結束後至8強賽前。在新制下，球員必須在3場比賽內吃下2張黃牌才會被停賽，為參賽各隊保障了核心戰力的延續性。IFAB表示，相關的修訂內容已正式通知所有參與本屆世界盃的48支隊伍。