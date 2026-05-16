我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於日本職棒埼玉西武獅隊的台灣好手林安可，在今（16）日對戰北海道日本火腿鬥士隊的比賽中掛帥先發，扛起球隊第五棒、守左外野。無奈林安可此役手感冰冷，全場3打數盡墨還吞下1K，並在比賽中段被換下場。西武獅最終在客場以4：5惜敗火腿，不僅中斷了近期的7連勝，也遺憾錯失自2024年4月以來再度登頂聯盟龍頭的絕佳機會。林安可今天被排在中心打線第五棒。首打席面對火腿先發左投加藤貴之，林安可試圖抓準進攻時機，可惜擊出左外野界外飛球遭到接殺；第二打席，加藤貴之用犀利的配球展現壓制力，面對林安可只用了3球就取得三振。第7局局勢陷入膠著，林安可第三度站上打擊區，面對火腿換上的第二任左投上原健太，林安可展現韌性纏鬥了6球，可惜最後仍擊出一壘方向滾地球遭到刺殺。西武教練團隨後在7局下將他換下場。總計林安可今天3支0，近兩場出賽累積5打數0安打，賽後打擊率下滑至0.207。這場比賽高潮迭起，西武原本預計由本土王牌隅田知一郎先發，但他卻因左肩出現違和感而臨時缺陣，改由佐藤爽緊急救火。首局火腿就趁西武立足未穩，靠著野村佑希的兩分砲在內單局狂轟3分進帳。不過西武打線隨後展現強大韌性，發起瘋狂的全壘打大反撲。強打洋砲奈文（Tyler Nevin）今天手感發燙，在2局上與4局上各轟出一發陽春砲；加上滝澤夏央敲出暌違3年的例行賽首轟、洋砲卡納里奧（Alexander Canario）也補上一發陽春彈，西武硬是以4發全壘打與火腿一路糾纏成4：4平手。雙方一路鏖戰到8局下半，西武換上第五任投手甲斐野央登板，不料在1人出局後，被今天狀況超好的火腿洋砲雷耶斯，逮到失投球轟出左中外野的超前陽春砲。9局上西武最後反攻未能突破火腿終結者柳川大晟的封鎖，最終以1分之差飲恨。這場敗仗不僅讓西武中斷了7連勝，也錯失了自2024年4月9日以來、暌違整整兩年再度登頂聯盟龍頭的絕佳機會。