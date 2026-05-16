我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹今（16）日持續作客新莊球場，交手富邦悍將，此役推出下勾投手陳宇宏先發，投手教練蕭任汶指出，陳宇宏單純「代班」一場，日前因鼠蹊部拉傷下二軍的左投王維中，預計19日自辦賽復出，將視投球狀況決定是否重返一軍；此外雄鷹明（16）日推出土投陳正毅先發，是他職棒生涯初先發，陳正毅出身屏東縣琉球鄉，是中職首位小琉球選手，至於為何沒推出洋投坎南（David Buchanan），蕭任汶表示，「看球隊的運行的狀況，然後做出調整。」蕭任汶表示，王維中日前鼠蹊部拉傷，目前正在復健中，預計19日自辦賽登板，若狀態沒問題，就可以考慮拉上一軍出賽。此役面對悍將，雄鷹推出下勾投手陳宇宏先發，本季出賽10場全是後援，是雄鷹長中繼要角，蕭任汶指出，投手群還是需要陳宇宏的長中繼角色，今日單純是「代班」先發，預計投75球左右。雄鷹明日先發也有亮點，推出25歲「琉球之光」陳正毅先發，加上黃子鵬、江承諺、陳宇宏，雄鷹單週啟用4名土投先發，相當罕見，蕭任汶直言，「本土的投手很棒好不好！」被問到為何明日非洋投坎南先發，蕭任汶表示「另有規劃」，蕭任汶笑說，「就是奇招的變化！看球隊的運行的狀況，然後做出調整。」陳正毅現年25歲，2022年選秀第28輪入隊，由於出身自屏東縣琉球鄉，陳正毅也成為中職首位小琉球出身的球員，過去2年在一軍出賽12場，全是後援出賽，共投10.1局失11分，防禦率8.71。本季陳正毅在二軍7場出賽，其中3場為先發，共投28局失5分，防禦率僅1.29。