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2026年美、加、墨世界盃足球賽即將於6月11日由墨西哥與南非在Banorte體育場點燃戰火。這屆擴軍至48隊的歷史性盛會，除了賽程破紀錄，多項規則的修訂也引發激烈辯論。其中，FIFA賦予裁判可對「摀嘴嗆聲」球員直接出示紅牌驅逐的新規，近日遭到前國際裁判、現任福斯體育（FOX Sports）分析師安克爾（Christina Unkel）的強烈質疑，她痛批這項規則將帶來嚴重的「非預期後果」，甚至讓世界盃陷入紅牌滿天飛的混亂局面。這項被視為「場上淨化運動」的新規則，源於先前本菲卡球員普雷斯蒂亞尼（Gianluca Prestianni）涉嫌在摀嘴後對皇家馬德里球星小維尼修斯（Vinicius Jr.）進行種族歧視辱罵。為了杜絕言語暴力與歧視，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）強力推動此政策。然而，安克爾在接受英國媒體《talkSPORT》節目專訪時一針見血地指出，這項規定缺乏對球員賽場習慣的理解。「球員掩蓋嘴巴有非常多種原因。我認為高達90%的球員只是純粹不希望自己說的話——哪怕完全不是壞話——被場邊的鏡頭讀唇術解讀，或被轉播單位配音。」安克爾警告，摀嘴已經是足球員根深蒂固的潛意識習慣，在世界盃這種高張力、情緒高昂的「終極舞臺」上，要求球員立刻戒掉這個動作簡直是不可能的任務。新制規定，只要與對手對峙時遮住嘴巴，裁判就有權力直接給予無預警的「大紅牌」。安克爾對此深感憂慮：「因為球員有這種習慣，我認為這將引發無法預料的後果。球員可能只是無意識地碰了一下臉或遮擋，而裁判究竟要執行得有多嚴格？這之間的界線非常模糊。」除了摀嘴新規，本屆賽事也規定若因抗議判決而集體擅自離場，球員或教練也將直接吃下紅牌。這兩項旨在整頓賽場紀律的鐵腕政策，在專家眼裡卻成了極大的雙面刃。外界普遍擔心，過度嚴厲且流於形式的執法，恐導致本屆世界盃出現大量「軟紅牌（Soft Red Cards）」，讓好好的高水準比賽因為人數不對等而遭到毀滅。隨著世界盃進入倒數階段，這項鮮少在賽前獲得大規模討論、卻最具殺傷力的規則，無疑成為各參賽國總教練最頭痛的隱患。如何讓球員在激情對抗中保持「雙手不碰嘴」，同時考驗著場上主裁判的判決智慧。