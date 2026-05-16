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2026年美、加、墨世界盃足球賽即將於6月11日點燃戰火，各國代表隊正進入最終名單確認的緊要關頭。其中，奪冠熱門巴西國家隊將於下周正式公布最終26人名單。隨著世界盃進入倒數，國際足總（FIFA）與國際足球協會理事會（IFAB）針對本屆賽事制定的嚴格執法新規也引發外界關注。本文將詳解本屆世界盃球員在何種情況下會直接吃下「大紅牌」驅逐出場，以及傷兵替換的核心規則。在世界盃賽場上，一張紅牌不僅會讓球隊當場少一人作戰、直接改變戰局，球員還將面臨自動禁賽下一場的處分，情節嚴重者更會被追加禁賽或罰款。根據官方規範，本屆賽事球員若出現以下「八大行為」，將被裁判直接出示紅牌罰下：📍一、嚴重犯規：包括危及對手身體安全的危險鏟球。📍二、暴力行為：如出拳、腳踢、頭槌、吐口水或咬人。📍三、破壞明顯得分機會：蓄意破壞對手即將形成的進球。📍四、故意手球：用手球方式阻擋進球或明顯的得分機會。📍五、侮辱性言語或手勢：使用具攻擊性、侮辱性或謾罵的言詞。📍六、單場領到第二張黃牌：兩黃變一紅。📍七、【新規】摀嘴嗆聲：在衝突對峙中，刻意摀住嘴巴或用球衣遮掩口型，藉此隱藏種族歧視等惡意侮辱言論。📍八、【新規】離場抗議：因不滿裁判判決而擅自離開球場。若球隊職員或教練煽動球員集體罷賽離場，同樣會被紅牌驅逐。國際足總強調，世界盃的紀律懲處往往比英超等職業聯賽更為嚴厲，引入「摀嘴」與「煽動離場」兩項紅牌新規，旨在遏止高科技鏡頭與裁判在即時判決中難以捕捉的隱蔽性不當言行。隨著最終26人名單即將截止，若有球員突發傷病，不在各國先前提交的「55人預備大名單」中的球員，還有機會遞補參賽嗎？根據FIFA官方規章，原則上「完全不行」，除非遇到一項唯一存在的永久特例。在最終名單公布前，只有因突發重傷等「極其例外情況」才能更改55人名單。而在最終名單公布後、直到世界盃首戰開打前24小時，若有球員重傷（須經FIFA醫療委員會認證），球隊雖可進行更換，但遞補球員必須來自原先提交的55人預備名單。FIFA法規中唯一允許打破55人名單限制的職位是守門員。在賽事進行的任何階段，若陣中守門員遭遇嚴重傷病無法出賽，球隊獲准能臨時徵召任意一名守門員入隊頂替，即使該名守門員完全不在最初的55人名單內，也具備合法遞補資格。本屆世界盃首度擴軍至48隊，104場比賽都將面臨極高強度的身體對抗。在繁重的賽程與全新紅牌鐵腕法規下，各國球星如何兼顧防守強度與情緒管理，將是左右金盃歸屬的關鍵。