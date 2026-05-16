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韓國國家足球隊總教練洪明甫於今（16）日正式公布了進軍2026年美、加、墨世界盃的26人最終大名單。這支亞洲傳統勁旅將由傳奇球星孫興慜領銜出征，這也是韓國隊自1986年以來，連續第11次成功闖入世界盃會內賽。本屆擴軍至48隊的世界盃，將是老將孫興慜職業生涯的第四次世界盃之旅。現年33歲的孫興慜在去年夏天結束了英超熱刺隊的10年傳奇生涯，轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）的洛杉磯FC，這次他將在熟悉的北美賽場率領國家隊衝鋒陷陣。除了孫興慜外，韓國隊的歐美球星陣容也悉數入選，包括李剛仁（巴黎聖日耳曼）、金玟哉（拜仁慕尼黑）、黃喜燦（英超狼隊）。此外，目前效力於荷甲飛燕諾的中場核心黃仁範雖然仍受到踝傷困擾，但其強大的場上影響力仍讓他獲得總教練洪明甫的青睞，順利入選。曾於2002年以隊長身分率領韓國隊締造世界盃四強神話、並曾執教2014年世界盃的總教練洪明甫，在首爾的新聞發佈會上務實地表示：「我們的首要目標是闖進32強（本屆從小組賽晉級後首輪為32強淘汰賽）。」洪明甫強調：「我們不知道進入淘汰賽後會發生什麼，我們甚至可能走得比想像中更遠。但我們的終極目標不只是32強，現在必須把階段性的首要目標定在32強。」韓國隊在2022年卡達世界盃曾闖入16強，當時在小組賽爆冷擊敗葡萄牙，隨後不敵巴西。本屆世界盃韓國隊被分在A組，三場小組賽都將在墨西哥舉行。賽程極具挑戰性：6月11日：首戰對陣捷克6月18日：強碰地主國墨西哥6月24日：迎戰南非由於韓國隊近期的備戰狀態並不理想，在3月的熱身賽中先是以0比4慘敗給象牙海岸，隨後又以0比1不敵奧地利，吞下二連敗。為了盡快調整狀態，韓國隊將於週一（18日）啟程前往美國鹽湖城展開全面集訓，並計畫在世界盃開打前，與千里達及托巴哥、薩爾瓦多進行最後兩場閉門熱身賽。守門員：趙賢祐、金承奎、宋範根後衛：金玟哉、曹侑珉、李韓汎、金太炫、朴鎭燮、李基赫、李太錫、薛永佑、Jens Castrop、金紋奐中場：楊賢俊、白昇浩、黃仁範、金鎭圭、裴峻浩、嚴智星、黃喜燦、李東炅、李在城、李剛仁前鋒：吳賢揆、孫興慜、曹圭成