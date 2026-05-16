我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹5月22日將回主場澄清湖舉辦年度主題日「南人季」，今（16）日雄鷹官方社群釋出小短劇，內野手曾昱磬一句「慶仔，你可以不要再笑了好嗎？」的台詞被網友認證「不像演的」，非常有大哥的味道。曾昱磬受訪時笑說，有參考電影《角頭》的情境，對他來說最難的是如何把台語講順。雄鷹將在5月22日至24日於澄清湖主場舉辦「南人季」，今日官方釋出宣傳小短劇，內野手曾昱磬、吳念庭、外野手紀慶然、捕手劉時豪、張肇元都參與演出，曾昱磬扮演「磬仔」，與扮演「慶仔」的紀慶然在水療池交談，非常有「大哥」的味道。曾昱磬笑說，雖然在水療池中拍短劇不會緊張，但用台語講話時，有時候怕會講不通順。曾昱磬表示，這是他第一次對著鏡頭拍短劇，拍攝前就有先給他腳步，「（工作人員）會告訴我要講什麼話，（開拍時）就照著講就好。」影片開頭曾昱磬用台語對著紀慶然說，「慶仔，你可以不要再笑了好嗎？」這句話被網友認證「不像演的」，曾昱磬笑說有參考電影《角頭》的情境，「一開始還沒正式錄的時候，都會鬧著在那邊亂。後來正式在拍的時候，就想說要認真拍。」此外，因為雄鷹主戰游擊手曾子祐受傷，曾昱磬連續2天守游擊，他表示，前次守游擊已經是2024年菜鳥球季在二軍守過2場，去年都在外野奔馳，今年則是回到二壘，曾昱磬坦言，在一軍守游擊是從春訓以來都沒想過的事，「我幾乎都練二壘，所以沒想過會去守游擊。」不過曾昱磬在游擊防區表現可圈可點，5月10日對兄弟以及前役對悍將，總計11次守備機會無失誤，打擊端也沒受到影響，2場比賽加起來5打數2安打，其中包含1發全壘打，還選到4次保送。