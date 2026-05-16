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中華職棒中信兄弟今（16）日持續交手統一7-ELEVEn獅，雙方皆推出資深洋投德保拉（Jose De Paula）、布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，形成一場低比分的「投手戰」，兄弟在6局上靠著張仁偉的適時一擊，取得此役全場唯一1分，加上投手群合力壓制獅隊打線，終場就以1：0完封獅隊，收下2連勝，布雷克完投9局吞下一場完投敗，成為隊史第4位完投9局僅失1分的敗戰投手。此役獅隊在前2局都有得點圈機會，卻被德保拉一一化解，得點圈3打數無安打，連續2局留下殘壘。前5局雙方都無分數進帳，6局上兄弟發動攻勢，宋晟睿一出局後敲出三壘安打，張仁瑋把握機會，敲出適時安打，兄弟先馳得點，取得1：0領先。6局下獅隊展開反攻，兩出局後攻佔二、三壘，有機會一棒逆轉戰局，不過陳聖平未把握機會，敲出界外飛球出局，讓德保拉安全下莊，總計德保拉此役主投6局無失分，兄弟從7局下啟動牛棚，江忠城、呂彥青皆中繼1局無失分。9局下呂彥青續投，雖然被攻佔二壘，但仍抓下最後3個出局數，最終成功「關門」，兄弟以1：0完封獅隊，收下2連勝，獅隊則是吞下2連敗。值得一提的是，獅隊先發投手布雷克此役完投9局失1分，但未獲打線奧援，最終吞下一場9局完投敗，繼1993年謝長亨後，成為隊史第4位完投9局僅失1分的敗戰投手。