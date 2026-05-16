我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）今（16）日超悲情，面對中信兄弟先發主投9局僅失1分，但獅隊打線熄火，布雷克吞下生涯首次9局完投敗，值得一提的是，獅隊過去37年僅2人完投9局僅失1分吞敗，分別是1992年洋投瑞奇（Enrique Burgos）、1993年謝長亨，而布雷克此役控球精準，並未投出四死球，成為隊史37年來，首位完投9局僅失1分且無出現四死球的敗戰投手，聯盟紀錄則是第4位。布雷克此役狀態極佳，開局雖然被張仁偉敲安，被馬上讓岳政華敲出雙殺打，隨後三振陳俊秀，演出變相3上3下，2局上、3局上布雷克演出6上6下，4局上布雷克又被張仁偉敲安，兄弟啟用推進戰術，面對二壘得點圈危機，布雷克穩住陣腳，連續解決陳俊秀、張志豪，讓兄弟留下殘壘。5局上布雷克再度送出3上3下，不過在6局上遭兄弟打線攻破，一出局後被宋晟睿敲出三壘安打，隨後又逃不過張仁瑋的火燙球棒，布雷克連挨2安失掉此役第1分，也是唯一1分，失分後的布雷克馬上回穩，連續解決岳政華、陳俊秀。7局上布雷克送出此役第5次3上3下。布雷克在8局上又遇到得點圈危機，不過兄弟發生跑壘瑕疵，讓布雷克安全下莊，9局上布雷克雖被敲安但順利解決最後3名打者，最終完投9局僅失1分，共用102球，被敲出7安，送出1次三振，但未獲得打線奧援，吞下個人首次9局完投敗。此役布雷克可說是超悲情，生涯第3度吞完投敗，前2次分別是2021年與2023年球季，但都是客場8局完投敗，此役完投9局僅失1分卻吞敗投，成為獅隊史上第3人、第4次，前2位分別是1992年洋投瑞奇、1993年謝長亨的單季2次9局完投敗。值得一提的是，此役布雷克沒有投出四死球，成為隊史首位完投9局僅失1分且無四死球吞敗戰的投手。若以全聯盟來看，布雷克是繼1995年兄弟象陳義信、味全龍洋投瑞達（Dario Perez）、2003年兄弟象洋投風神（Jonathan Hurst）後聯盟第4人。