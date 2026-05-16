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TPBL季後賽首輪第4戰今（16）日移師新竹縣立體育館進行，手握聽牌優勢的福爾摩沙夢想家踢館新竹御嵿攻城獅。夢想家此役靠著明星主控蔣淯安狂轟全場最高的25分，加上全隊瘋狂下起外線雨，終場以104：93踢館成功。夢想家以系列賽3勝1敗的成績淘汰攻城獅，更創下隊史新紀錄，強勢挺進總冠軍賽。夢想家此役重迎洋將高柏鎧回歸坐鎮禁區，進攻端則延續流暢球風。即便面對攻城獅主場萬名球迷的窒息吶喊，夢想家首節就在蔣淯安單節強砍12分的帶領下，與地主展開對攻，首節雙方戰成28：28平手。進入次節，夢想家外線火力全面甦醒，班提爾與本土前鋒馬建豪接連在弧頂開砲，忻沃克也加入搶分行列。反觀攻城獅進攻陷入嚴重當機，第二節單節僅有11分進帳，讓夢想家在半場結束時建立起49：37的雙位數領先。易籃後，夢想家外線手感熱到發燙，第三節開局直接轟出一波9：0攻勢。此役夢想家全隊多點開花，共有6人得分來到雙位數，全場更瘋狂飆進16顆三分球，一舉刷新2025年5月29日所締造的14顆紀錄，改寫球團在TPBL季後賽的單場新高。第三節中段，夢想家一度將領先優勢擴大到全場最多的24分，徹底打崩風城防線。陷入絕境的攻城獅雖然在決勝節發起瘋狂反撲，在後衛盧冠軒與洋將提傑的外線冷箭帶領下，一度打出13：5的反擊高潮試圖縮小差距。然而，攻城獅當家球星高國豪此役手感冰冷，上半場6投0中一分未得，直到下半場才靠著拋投開張，進攻端的低迷表現無力助球隊延長戰線。每當攻城獅試圖拉近比分，蔣淯安不講理的攻守表現總能適時止血。他今天繳出25分、3籃板、5助攻、3抄截的頂級全能數據，聯手班提爾的20分、13籃板，成功在尾盤穩住陣腳，澆熄風城的反撲氣焰。隨著終場哨聲響起，夢想家在客場拋下勝利彩帶，這也是球隊自2020-2021年後再度觸及總冠軍賽地板，更是轉戰TPBL聯盟後的隊史首度總冠軍賽。接下來，夢想家將坐等新北國王與桃園台啤永豐雲豹之間的勝者，全力爭奪年度至高榮譽。