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▲江坤宇本季出賽25場，71個打數僅敲出15支安打，沒有全壘打、僅2分打點。（圖／中信兄弟提供,2026.4.12）

中信兄弟明星游擊手「小可愛」江坤宇日前因腿部拉傷降下二軍休養，讓人擔心黃衫軍的內野戰力。然而，頂替先發的22歲小將張仁瑋卻用實力證明，兄弟的游擊防區依然固若金湯。今日兄弟交手統一獅，張仁瑋在6局上敲出全場唯一的關鍵適時安打，率隊以1：0完封獅隊，近期更曾單場揮出3安猛打賞、狂飆4分打點。現年22歲的張仁瑋是兄弟在2021年選秀會上的第三指名，在隊內因身形與防守基本功神似江坤宇，而擁有「小小可愛」的綽號。去年底，他與江坤宇一同被派往美國知名科學訓練中心Driveline進修，今年開季隨即展現顯著的進化成果。今日兄弟與獅隊上演激烈的洋投大戰，由德保拉強碰布雷克。在前5局雙方僵持不下的情況下，6局上宋晟睿率先敲出三壘安打，張仁瑋隨即把握得點圈機會，擊出全場唯一的適時安打送回致勝分。終場兄弟以10收下2連勝，布雷克則悲情吞下9局完投敗。張仁瑋不只守備沉穩，打擊端更有不一定要打遠、但一定要打強的破壞力。今天兄弟打線中，張仁瑋是唯一打擊率破3成的球員，70個打數樣本數也不算少了，開季狀態確實不錯。張仁瑋本季至今出賽21場，70個打數敲出22支安打，包含1發全壘打、8分打點，打擊率高達0.314，長打率也有0.386，完美填補了攻擊火力。他2021年簽約金為340萬元新台幣，當時合約保障至2024年，合約內容規定一軍月薪為7萬元、二軍月薪為5萬元江坤宇本季出賽25場，71個打數僅敲出15支安打，沒有全壘打、僅2分打點，打擊率下滑至0.211，整體攻擊指數（OPS+）更跌至86，狀態明顯陷入迷航。根據媒體報導江坤宇本季薪資約為78萬左右，但開季打擊狀態卻較為低迷，雖然日籍打擊策略教練西田明央曾對其進行一對一動作指導，希望他朝廣角型打者發展、提高上壘率，但好不容易在5月5日打出本季首次猛打賞後，卻又遭逢拉傷打擊。中信兄弟內野人才濟濟，隨著張仁瑋打出接班氣勢，教練團在江坤宇歸隊後勢必將面臨「甜蜜的負擔」。