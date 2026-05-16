我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊的台灣左投王彥程，昨（15）日在對陣聯賽龍頭KT巫師隊的比賽中掛帥先發，主投5局狂飆8次三振，力投失2分，退場時手握勝投資格。賽後，韓華鷹官方YouTube頻道「Eagles TV」釋出休息區花絮，畫面捕捉到大聯盟級傳奇老大哥柳賢振特地走向王彥程，兩人緊緊握手長達7秒的畫面，溫暖的一幕瞬間在台韓兩地網路引發熱烈討論。許多球迷透過影片看到柳賢振神情溫柔、抓著王彥程的手不放，紛紛好奇這對「跨國左投組合」究竟聊了些什麼？是否是用英文溝通？根據「Eagles TV」最新公布的影片畫面，當時王彥程剛完成5局的投球任務返回休息區，球團更在字幕上幽默打上「教父登場」來形容柳賢振的走近。當時王彥程剛完成投球任務退場，柳賢振特地走過來向他致意。影片中背景並沒有收音兩人的對話內容，僅有韓華球團影片的吐槽字幕，柳賢振主動伸出右手，字幕寫道：「王，辛苦了（왕 수고했어）。」王彥程見狀趕緊握手鞠躬致意，神情充滿敬意，一邊握手一笑著回應前輩。由於兩人一個講韓文、一個講中文，球團官方甚至在影片中搞笑吐槽字幕：「他們到底是在用什麼語言對話呢？」隨後，柳賢振一臉欣慰地看著這位年輕小將，王彥程則是沉浸在具備勝投資格的喜悅中，雙方互動約20幾秒，展現韓華隊內良好的更衣室分為。這段「跨越語言」的7秒握手影片曝光後，讓大批台灣球迷直呼「被暖到了」。網友紛紛留言表示：「柳胖真的很溫暖」、「有大老遠跑來打球的大哥風範」。也有資深球迷感性分析，點出這幕之所以令人動容的關鍵原因：「柳胖很照顧彥程啦！可能因為柳胖以前也旅外打過大聯盟，知道到了一個完全陌生、語言不通的環境有多孤獨。所以看到同樣是亚洲人來到韓國打球，會特別多一份照顧。」