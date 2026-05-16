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▲夢想家此役靠著明星主控蔣淯安狂轟全場最高的25分，加上全隊瘋狂下起外線雨，終場以104：93踢館成功。（圖／TPBL提供）

TPBL季後賽首輪第四戰在今（16）日點燃戰火，福爾摩沙夢想家在客場以104：93擊潰新竹御嵿攻城獅，以系列賽3：1的戰績強勢闖進總冠軍賽。此役除了當家控衛蔣淯安瘋狂轟下25分，本土前鋒馬建豪的發揮也是夢想家關門成功的關鍵。他全場砍下14分，並在防守端與外線提供穩定輸出，賽後他表示，自己在這個系列賽獲得最大的成長是學會了「控制情緒」。本場比賽第四節後段，當勝負幾乎已成定局時，場上卻一度掀起波瀾。馬建豪在一次防守回合中，與攻城獅洋將產生了較為激烈的口角與肢體衝突，攻城獅主場的氣氛瞬間沸騰。場面隨即被裁判與隊友拉開並沒有持續擴大，馬建豪也馬上被教練團換下場休息，不過不少球迷認為當時再有過多的情緒對即將收下勝利的球隊來說不是好事。談到這個系列賽自己的表現，馬建豪直言：「撇除掉球場上的得分或是防守，我覺得這個系列賽讓我成長最多的，就是自己的情緒。」他坦言，過去在場上很容易受到裁判吹判、客場球迷鼓譟等外在因素影響，但這次每當情緒瀕臨邊緣，隊友與教練團都會第一時間把他「抓進來」，提醒他專注在手上的對手就好，這讓他得以用最穩定的表現幫助球隊。當被問到如何在如此高張力的季後賽中控制住情緒，馬建豪透露了一段幕後故事。「第一場我們在主場輸球之後，我們的副領隊韓駿騏把我拉到一個只有我們兩個人的空間，跟我聊了很多。」馬建豪說，韓駿騏當時看著他的眼睛，肯定地告訴他，只要能夠保持冷靜，他其實可以做到非常完美。「副領隊跟我說，不論遇到什麼挫折跟困難，他要我知道，他都會無條件支持我、在後面幫助我。他告訴我：『保持冷靜，你一定會是最好的。』」馬建豪坦言，這番話加上教練團、全隊隊友展現出的絕對信任，給了他一種前所未有的安全感，也因為有了這座靠山，他才學會不再受到球場上的一點小事影響。在執教首年就帶領球隊重返冠軍戰的夢想家總教練簡浩，賽後談到夢想家的晉級秘訣時強調「信任」是唯一解答：「例行賽結束後，我們在練球時就是一直溝通、溝通、再溝通。不論防守還是進攻，大家就是百分之百信任這個體系、信任每一個隊友和教練團。」蔣淯安今日狂轟全場最高的25分，事實上他在季後賽化身「安神」，前一戰個人狂轟23分，G2也有15分進帳，在林俊吉缺陣的險境下率領夢想家暌違5年闖進冠軍戰。蔣淯安賽後坦言：「我們在防守策略的執行上比以往執行得更好，大家的目標很一致。即使隊友有漏，漏掉了防守，其他人還是能夠去信任、去幫助隊友。我覺得這方面是我們在這個系列賽進步最多的地方。」