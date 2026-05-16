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▲馬刺在角色球員天賦、規格、運動能力、身材對位都比雷霆更出色。（圖／美聯社／達志影像）

▲雷霆有更好總冠軍賽經驗和季後賽經歷，這是年輕馬刺比不上的優勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

衛冕軍雷霆最害怕的敵人來了。馬刺139：109大勝灰狼，七戰四勝系列賽4：2淘汰灰狼，馬刺打進西區決賽挑戰衛冕軍雷霆。馬刺上次打進西區決賽已經是九年前的事。馬刺vs.雷霆系列賽，幾個對決是決勝關鍵：1、「斑馬」Victor Wembanyama將成為雷霆七呎「雙塔」、Chet Holmgren+Isaish Hartenstein禁區攻防優勢最大威嚇。雷霆在內線攻防、高低位搭配、牽制都靠雙塔支撐，斑馬像外星人般存在，防守威嚇是歷史級別，進攻影響力也在提升，雷霆擺」雙塔」優勢勢必打折。2、馬刺後場198公分後衛Stephen Castle、Carter Bryant，195公分鋒衛Dylan Harper、Keldon Johnson、Devin Vassell，都是高規格，擁有傲人天賦身材，攻防對位和運動能力面對雷霆出色陣容深度後衛193公分Ajay Mitchell、Luguentz Dort，190公分Cason Wallace、Isaiah Joe、Jaren McCain，195公分Alex Caruso毫不遜色。湖人就是栽在雷霆後場和鋒衛角色球員同時爆發，三分神準、進攻效率奇高，更輸在雷霆無法預期的陣容深度。馬刺在角色球員天賦、規格、運動能力、身材對位都比雷霆更出色。3、雷霆唯一也是最大優勢就是王牌SGA(Shai Gilgeous-Alexander)，馬刺面對SGA各種單打突破也會遭受很大挑戰，但馬刺禁區有斑馬保護和守衛，外圍壓迫和包夾、針對性防守都不會少。SGA單打、買犯、罰球優勢會很有限，馬刺踏上西區決賽舞台，馬刺的個人和團隊防守都有足夠能力面對雷霆和SGA。4、雷霆有更好總冠軍賽經驗和季後賽經歷，這是年輕馬刺比不上的優勢。斑馬經過兩輪季後賽歷練和學習，他除了用防守、心態，籃下牽制力帶領球隊，更重要的是透過「發聲」領導隊友。「我們唯一目標就是贏下比賽，那不只是經驗和天賦，只要我們一起努力朝目標前進，我相信我們可以創造更多驚奇」斑馬對馬刺和隊友深具信心，透過語言和身體態度帶領隊友，22歲斑馬已經成長為更出色領袖。或許雷霆總冠軍賽經驗和心態能在系列賽發揮作用，但經驗已經不再是今年西區決賽決勝關鍵，馬刺的武器、對位、攻防和身材優勢，可能比經驗和年紀更為關鍵。斑馬將會主宰西區決賽，成為雷霆衛冕最大障礙。我的預測：馬刺4：2淘汰雷霆，打進總冠軍賽。