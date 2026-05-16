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中華職棒富邦悍將今（16）日以6：3擊退台鋼雄鷹，收下5連勝，26歲「大齡菜鳥」童堉誠貢獻勝利打點，獲得生涯首座單場MVP。從修車廠學徒到一軍首座MVP，賽後童堉誠感謝從自培到正式球員這條路上所有幫助過他的人，他向還在棒球路上的選手喊話，「不要輕易放棄，還沒成功只是時間還沒到，總有一天老天爺會眷顧你。」童堉誠此役打第3棒、右外野手，3打數敲出1安打，貢獻2分打點，賽後獲選MVP，他在頒獎台上感謝許多人，包含家人、教練團、制服組以及遠在西雅圖的寄宿家庭，「這一路走過來都不容易，所以感想蠻多的，回憶從無到有（的過程）。」拿下生涯首座MVP，童堉誠說最大的感觸就是替自己高興，「但球賽還是要繼續，希望之後的成績都能穩定成長。」童堉誠父親是前中信鯨球星童琮輝，「爸爸不太拘束我，其實都還蠻開放讓我去發揮，感謝他給我發揮空間，才會有今天的我。」身為「球二代」，童堉誠坦言會有壓力，「從打球一開始就會有這些壓力，但就是慢慢去習慣，自己要去學會把這些負面能量排除掉。」童堉誠感謝總教練後藤光尊在二軍時期就特別照顧他，也謝謝打擊教練高國輝不斷灌輸他擊球策略，此外，童堉誠特別感謝二軍守備教練林哲瑄，「我剛進來時，哲瑄還沒退休，他都在二軍教我怎麼守備，跟我分享守備判斷以及解讀揮棒，這一塊我下了蠻大的功夫，感謝教練當初沒有放棄我，一直拉著我做特守、特訓。」最後童堉誠特別感謝過去在美國西雅圖的寄宿家庭，「其實我當初蠻想放棄的，寄宿家庭的姊姊一直跟我通電話，不離不棄陪伴我，要我繼續堅持，就算我一度沒打球，她也堅持陪我去找工作，一直到我重回球場，都一直支持著我，她真的是我的恩人，沒有她就沒有今天的我，真的很謝謝她。」童堉誠去年從測試會出發，雖然選秀會落選，但他以自培選手的身份進入中職，今年5月6日轉為正式球員，以26歲之齡成為「大齡菜鳥」。童堉誠認為，測試會有好成績，是真的會被看見，「測試賽是一個讓6隊教練、領隊、球探去看，不要覺得參加只是一個形式，其實球探都在看。只要肯努力、在測試會打好，每隊都會對你刮目相看，不要那麼輕易就放棄這個機會。」