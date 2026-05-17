洛杉磯道奇隊近期並未掩飾一個棘手的事實：他們在2026年賽季中，正陷入如何平衡大谷翔平「二刀流」工作量的泥沼。隨著大谷翔平在打擊區陷入罕見的嚴重低潮，美媒《Dodgers Way》指出，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）或許該向大谷的前教頭麥登（Joe Maddon）取經，因為道奇目前的使用說明書可能調校得不太正確。
25場僅1轟陷入大迷航 道奇急需大谷火力歸位
大谷翔平近期在打擊端的低迷表現已引起外界憂慮。截至本周一的數據，大谷在過去25場比賽中，打擊率僅有偏低的2成12，且期間僅僅敲出1發全壘打，甚至在週一的比賽中交出5支0、吞下2次三振的慘淡成績。
道奇主帥羅伯斯坦言，這是他見過大谷在打擊區「最失去節奏」的一次，並指出大谷試圖用「全力猛揮來打破低潮」的策略並不合適。《The Athletic》記者伍（Katie Woo）也抱持相同看法，強調雖然道奇球團不擔心大谷的長期能力，但現階段二刀流的沉重負擔確實嚴重影響了打擊。道奇隊在週二前面臨近10場輸掉6場、苦吞3連敗的低谷，極度渴望大谷的打線威力能及時甦醒。
前天使教頭麥登傳授秘訣 跟隨大谷的「雙腿」與直覺
為了找尋解方，羅伯斯本周不斷調整大谷的休息日。例如在大谷周三掛帥先發登板時，羅伯斯便在當天及隔天都將他排除在打擊先發名單外。但這種強行安排輪休的方式似乎並未見效。
對此，曾在洛杉磯天使隊執教過大谷的傳奇名帥麥登，近期在體育節目《Foul Territory》上分享了他過去如何完美調配二刀流的關鍵。麥登指出，與其看賽程表強行排休，他更傾向於「高度傾聽大谷身體與雙腿的聲音」。
麥登表示，在先發投球當天，他會高度關注大谷對自己「雙腿疲勞度」的日常回饋，若大谷回報雙腿充滿活力，麥登便會全力支持他同場投打二刀流，因為大谷始終認為，自己同場投打時最能幫助球隊贏球。若大谷在前一天晚上傳達了任何疲憊訊號，麥登當天就不會勉強他上場打擊。
重回贏球軌道 道奇調教考驗羅伯茲智慧
麥登強調，大谷翔平是一位對自身狀態極其敏銳的球員，教練團應該扮演引導與配合的角色，而非一味進行實驗性的戰術微調。
雖然大谷翔平在2026年球季依然懷抱著打出歷史級「最強全能賽季」的雄心，但若道奇隊無法重回穩定的贏球軌道，一切個人紀錄都將大打折扣。羅伯斯能否及時修正對大谷的使用方針，參考前人的成功經驗幫助大谷找回強打本色，將是道奇能否衝出近期低谷的決定性關鍵。
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大谷翔平近期在打擊端的低迷表現已引起外界憂慮。截至本周一的數據，大谷在過去25場比賽中，打擊率僅有偏低的2成12，且期間僅僅敲出1發全壘打，甚至在週一的比賽中交出5支0、吞下2次三振的慘淡成績。
道奇主帥羅伯斯坦言，這是他見過大谷在打擊區「最失去節奏」的一次，並指出大谷試圖用「全力猛揮來打破低潮」的策略並不合適。《The Athletic》記者伍（Katie Woo）也抱持相同看法，強調雖然道奇球團不擔心大谷的長期能力，但現階段二刀流的沉重負擔確實嚴重影響了打擊。道奇隊在週二前面臨近10場輸掉6場、苦吞3連敗的低谷，極度渴望大谷的打線威力能及時甦醒。
前天使教頭麥登傳授秘訣 跟隨大谷的「雙腿」與直覺
為了找尋解方，羅伯斯本周不斷調整大谷的休息日。例如在大谷周三掛帥先發登板時，羅伯斯便在當天及隔天都將他排除在打擊先發名單外。但這種強行安排輪休的方式似乎並未見效。
對此，曾在洛杉磯天使隊執教過大谷的傳奇名帥麥登，近期在體育節目《Foul Territory》上分享了他過去如何完美調配二刀流的關鍵。麥登指出，與其看賽程表強行排休，他更傾向於「高度傾聽大谷身體與雙腿的聲音」。
麥登表示，在先發投球當天，他會高度關注大谷對自己「雙腿疲勞度」的日常回饋，若大谷回報雙腿充滿活力，麥登便會全力支持他同場投打二刀流，因為大谷始終認為，自己同場投打時最能幫助球隊贏球。若大谷在前一天晚上傳達了任何疲憊訊號，麥登當天就不會勉強他上場打擊。
重回贏球軌道 道奇調教考驗羅伯茲智慧
麥登強調，大谷翔平是一位對自身狀態極其敏銳的球員，教練團應該扮演引導與配合的角色，而非一味進行實驗性的戰術微調。
雖然大谷翔平在2026年球季依然懷抱著打出歷史級「最強全能賽季」的雄心，但若道奇隊無法重回穩定的贏球軌道，一切個人紀錄都將大打折扣。羅伯斯能否及時修正對大谷的使用方針，參考前人的成功經驗幫助大谷找回強打本色，將是道奇能否衝出近期低谷的決定性關鍵。