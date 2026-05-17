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NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》在最新一期的節目中，兩位鞋頭大隻與18哥特別為廣大球友盤點了「2026年實戰籃球鞋」推薦清單。兩人不僅帶來專業的穿著腳感評測，為球迷提供最實用的暑期換鞋指南，另外18也在節目中教讀者如何一眼分辨Kobe 6暴力橘配色的真假，希望可以透過節目宣導讓觀眾完美避開「假鞋地雷」。在這集節目中，18哥與大隻首推近期大受好評的Ja Morant3代。大隻指出，Ja 3 的中底設計極其貼合腳型，舒適度極高，最近上市的「自由女神」外型相當亮麗，非常值得入手。另外「JA 3 EP MAX VOLUME」配色近期價格飆漲，市場價格已從原價一路狂飆至台幣八、九千元，由此可見這雙鞋有多熱門。除了Ja Morant3代，18哥要來推薦幾雙Kobe系列的經典好鞋，首先要推的就是Kobe 4奧運金牌配色，這雙鞋是紀念球星Kobe Bryant在2008年奪北京奧運金牌的鞋款，金光閃閃外型相當亮麗，被譽為「有在穿Kobe絕對要入手」的神鞋。另外Kobe 6也是許多人推薦的超熱門鞋款，這雙鞋延續了低筒與輕量化設計，並將鞋身與後腳跟的保護性強化至極致。這款鞋不僅在業餘球場能見度高，連許多職籃球星也愛不釋手，也是值得入手的一雙好鞋。不過18哥在中目中透露，他最近看到很多人穿Kobe 6暴力橘配色的「假鞋」，18哥在節目中教大家如何分辨真假，讓讀者能夠完美避開「假鞋地雷」，大隻則是呼籲大家：「假鞋因為用料不紮實，若是穿去進行高強度的籃球實戰有受傷的風險，千萬不要貪小便宜而賠上健康」。最後兩位鞋頭要推薦的是「KOBE 9 ELITE LOW EM PROTRO WNBA」，這雙鞋擁有柔軟的鞋面，並提供了極佳的舒適度，重點是它的價格相當「親民」，最便宜的4千多塊就可以入手，所以喜歡Kobe的朋友一定要把握機會入手，更多潮鞋相關話題請鎖定《鞋槓人生》。