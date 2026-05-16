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中華職棒富邦悍將今（16）日以6：3擊退台鋼雄鷹，拉出一波5連勝，面對雄鷹下勾投手陳宇宏，悍將賽前出招，總教練後藤光尊隨身翻譯謝修銓化身餵球投手，模擬陳宇宏出手方式，協助打者適應球路。從結果來看，收到不錯的成效，賽後後藤笑說非常滿意，「今天賽前練習的餵球投手真的太棒了。」謝修銓則是不好意思，向媒體說，「謝謝你們提到我。」悍將此役前8局取得6：1領先，9局上推出廖任磊關門，卻被雄鷹打線壓著打，投0.1局2分退場，迫使悍將出動守護神曾峻岳登板救援，最後有驚無險守下勝利。賽後悍將總教練後藤光尊表示，廖任磊在投球時，直球跟變化球的動作有差異，「這導致他的控球一直往比較甜的地方跑，我覺得這是他之後需要去修正的地方。」此役先發投手鈴木駿輔主投6局失1分，被敲出8支安打，另外送出8次三振、3次保送，收下本季第3勝。後藤坦言鈴木此役表現不是很好，但也不到特別壞，「至少他今天有把6局吃完，這點是很好的。」後藤指出，鈴木跟前一次登板的感覺相同，「他似乎還是沒辦法跟打者正面對決，給人的感覺是有點太過專注在調整自己的狀態，而忽略了比賽中最重要的是去跟對方的打者對決。」值得一提的是，此役雄鷹推出下勾投手陳宇宏先發，賽前後藤的翻譯謝修銓化身餵球投手，模擬陳宇宏球路，替悍將打者餵球，悍將打線也只讓陳宇宏投3.2局失6分退場，似乎收到不錯的效果。當媒體問起此事時，後藤看向謝修銓，2人還擊拳，「今天賽前練習的餵球投手真的太棒了，非常完美！」謝修銓曾經是中職球員，學生時期為「野球留學生」，高中就讀日本共生高校、大學為日本天理大學，2021年中職選秀第7輪入隊，2023年季末卸下球衣，轉任台鋼雄鷹日文翻譯，去年則是加入悍將，擔任後藤光尊隨身翻譯。