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▲終場讀秒階段，璞園領航猿終於靠伯朗（Alec Brown）的三分球逆轉比分。（圖／領航猿提供）

▲總教練卡米諾斯遭驅逐出場，臨危受命接掌兵符的助理教練楊宜峰。（圖／領航猿提供）

P.LEAGUE+桃園璞園領航猿自去年的球季開幕戰後，本周末重返桃園巨蛋主場進行2連戰，今（16）天迎戰台鋼獵鷹，決勝節在伯朗（Alec Brown）砍進關鍵三分球，和時隔1個月傷癒復出的盧峻翔、葛拉漢（Treveon Graham）等人聯手演出21分大逆轉，終場以93：89擊敗台鋼獵鷹。本季團隊累計20勝打破聯盟史上最多勝紀錄，並將主場連勝紀錄延續至11場。替補上場的阿提諾（William Artino）拿下全場最高22分、16籃板。首節開始傷癒重返先發的盧峻翔，就先以3分破網為比賽首開紀錄，隨後雙方陷入拉鋸，在替補上場的阿提諾（William Artino）拿下11分帶領下，首節結束璞園領航猿以21：23落後台鋼獵鷹。第二節開始璞園領航猿攻勢受阻，被台鋼獵鷹打出14＂4攻勢落後達兩位數，半場結束璞園領航猿追至9分差距。上半場，阿提諾（William Artino）攻下19分8籃板。下半場開賽差距再度被拉開，加上總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）因抗議判罰過激，遭連判2次技術犯規離場，璞園領航猿一度落後至21分，但在陳將双跳出，單節4投4中含2個3分球拿下10分，助璞園領航猿在第三節結束追至15分落後。末節剛開始璞園領航猿找回氣勢，打出一波16：4的攻勢，包括盧峻翔貢獻2顆3分球，和葛拉漢（Treveon Graham）聯手縮小差距至個位數，隨後雙方一路拉鋸，終場讀秒階段，璞園領航猿終於靠伯朗（Alec Brown）的三分球逆轉比分。終場璞園領航猿以93：89擊敗台鋼獵鷹。此役璞園領航猿12人登場，10人有得分紀錄，盧峻翔繳出15分3籃板成績，其中包含3顆三分球，個人保持的生涯聯盟例行賽三分球紀錄推進至299顆。替補出發的阿提諾攻下全場最高的22分、16籃板，其中抓下8個進攻籃板。此外，投進關鍵三分球的伯朗也有14分、7籃板的優異表現。投進逆轉三分球的伯朗表示：「因為季後賽即將來臨，今天的對手台鋼獵鷹每次對上我們都打得很拚，特別今天卡總又出場的情況，我們更要保持團結和專注，這場比賽是對季後賽是很好的學習準備。」提到那記關鍵三分，伯朗提到他在球隊角色通常是為隊友掩護，但是利用電梯掩護讓他去當射手，在球隊的戰術本原來就有，開季也有打過幾次，今天剛好這個戰術發生在對的時機，才創造出很好的機會。因總教練卡米諾斯遭驅逐出場，臨危受命接掌兵符的助理教練楊宜峰表示：「這場比賽大家很努力，把失掉分數追回來，應該是平常練習都很正常，教練團都很團結，大家給意見，讓球隊把士氣打回來。」被問到卡總執教以來，有沒有想過要暫代總教練職務，楊宜峰笑著表示沒有想過，並提到球隊從卡總來以後，就是集結教練團的智慧討論後執行，今天我站上去也不是一個人。提到球隊的成長，楊宜峰指出剛開始洋將和教練還在建立信任，經過磨合產生化學作用，將双和洺威來能很快融入，包括洋將和峻翔都會告訴他們，我們是合作的球隊，該出手該進攻就去做 ，不好就是去幫忙他們。面對傷癒歸隊首場比賽，盧峻翔認為球隊還是打得很團隊，互相信任彼此分享球，自己狀況還沒調整到最好，還需要一點時間專注在球場。這場比賽充滿戲劇效果，卡總被趕出場，輸了21分逆轉，還有老楊第一次拿下勝利。至於自己的傷勢， 盧峻翔表示：「其實類似慢性疲勞受傷，一直在比賽訓練休息反反覆覆，沒有時間好好調整，到了狀況越來越差，才和教練討論需要時間好好恢復，下週有BCL比賽，我覺得狀況有回升，想藉由這週末兩場比賽比強度拉高並熟悉團隊，前三節狀況不好，但也不會責怪自己，領航猿是團結的球隊，就是專注在球場做好該做的防守和進攻。」