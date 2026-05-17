明尼蘇達灰狼隊昨日在主場遭到聖安東尼奧馬刺隊血洗30分淘汰出局，連續三年叩關西區決賽的夢想就此破碎。然而，這場慘敗並未擊垮灰狼管理階層的野心。根據《The Athletic》灰狼隨隊記者克勞奇斯基（Jon Krawczynski）的重磅報導，灰狼隊預計將在休賽季大刀闊斧調整陣容，目標直指密爾瓦基公鹿隊的超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），誓言將球隊提升至與馬刺、雷霆並駕齊驅的西區頂級強權。
季中談判重啟 公鹿休賽季將認真聆聽報價
克勞奇斯基透露，灰狼隊與公鹿隊在今年季中交易截止日前，就曾針對阿德托昆博的潛在交易進行過探討，但當時並未取得實質進展。當時這項風聲甚至短暫影響了灰狼休息室的氣氛，導致前鋒蘭德爾（Julius Randle）一度陷入低潮。
然而，隨著兩隊今年季後賽的旅程雙雙結束，情況發生了變化。消息指出，公鹿隊在今年夏天將會以「遠比2月更認真」的態度，去聆聽全聯盟對於這位前MVP的報價。灰狼籃球事務總裁康奈利（Tim Connelly）作為聯盟中最具侵略性的操盤手之一，絕對會重回談判桌積極發動攻勢。
雙首輪選秀權＋9500萬內線大合約成交易籌碼
外界最關心的是，幾乎梭哈了未來選秀權的灰狼隊，究竟還能拿出什麼籌碼去吸引公鹿？克勞奇斯基在報導中詳細盤點了灰狼的潛在籌，灰狼目前至少還有2個首輪選秀權可以動用，包含今年的第28順位首輪籤，以及2028年的首輪選秀權。
至於用來匹配的大合約，灰狼隊目前內線嚴重擁擠，「三塔」中的一人可能會成為籌碼，明年賽季蘭德爾（3300萬美元）、戈貝爾（3650萬美元）與里德（Naz Reid，2330萬美元）三人的薪資總額高達近9500萬美元。其中，年滿33歲的戈貝爾和31歲的蘭德爾，其合約皆剩最後兩年，將可作為匹配字母哥大合約的優質薪資籌碼。
隨隊記者指出，灰狼隊為了清出時間給2025年首輪選秀選進、極具潛力的運動型年輕中鋒貝林格（Joan Beringer），勢必要打破現有的「內線三巨頭」體系，這也讓送走蘭德爾或戈貝爾成為必然的選擇。
目標變更 愛德華茲進入巔峰「只贏一兩輪已不夠」
灰狼隊去年夏天選擇維持陣容連續性，但面對迅速崛起的馬刺與雷霆，康奈利深知「原地踏步就是退步」。特別是當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）即將年滿24歲、正式邁入職業生涯巔峰，他今年甚至不惜帶傷提早復出，就是因為深信球隊有奪冠實力。
對現在的灰狼而言，僅僅打進季後賽或贏下一、兩輪系列賽已經無法滿足他們。除了全力追求字母哥，灰狼今夏的首要續約目標是留住無限制自由球員多蘇姆（Ayo Dosunmu），並為愛德華茲尋找更多後場控球與外線幫手。這場圍繞「字母哥爭奪戰」的休賽季軍備競賽，無疑將徹底改變整個聯盟的版圖。
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克勞奇斯基透露，灰狼隊與公鹿隊在今年季中交易截止日前，就曾針對阿德托昆博的潛在交易進行過探討，但當時並未取得實質進展。當時這項風聲甚至短暫影響了灰狼休息室的氣氛，導致前鋒蘭德爾（Julius Randle）一度陷入低潮。
然而，隨著兩隊今年季後賽的旅程雙雙結束，情況發生了變化。消息指出，公鹿隊在今年夏天將會以「遠比2月更認真」的態度，去聆聽全聯盟對於這位前MVP的報價。灰狼籃球事務總裁康奈利（Tim Connelly）作為聯盟中最具侵略性的操盤手之一，絕對會重回談判桌積極發動攻勢。
外界最關心的是，幾乎梭哈了未來選秀權的灰狼隊，究竟還能拿出什麼籌碼去吸引公鹿？克勞奇斯基在報導中詳細盤點了灰狼的潛在籌，灰狼目前至少還有2個首輪選秀權可以動用，包含今年的第28順位首輪籤，以及2028年的首輪選秀權。
至於用來匹配的大合約，灰狼隊目前內線嚴重擁擠，「三塔」中的一人可能會成為籌碼，明年賽季蘭德爾（3300萬美元）、戈貝爾（3650萬美元）與里德（Naz Reid，2330萬美元）三人的薪資總額高達近9500萬美元。其中，年滿33歲的戈貝爾和31歲的蘭德爾，其合約皆剩最後兩年，將可作為匹配字母哥大合約的優質薪資籌碼。
隨隊記者指出，灰狼隊為了清出時間給2025年首輪選秀選進、極具潛力的運動型年輕中鋒貝林格（Joan Beringer），勢必要打破現有的「內線三巨頭」體系，這也讓送走蘭德爾或戈貝爾成為必然的選擇。
目標變更 愛德華茲進入巔峰「只贏一兩輪已不夠」
灰狼隊去年夏天選擇維持陣容連續性，但面對迅速崛起的馬刺與雷霆，康奈利深知「原地踏步就是退步」。特別是當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）即將年滿24歲、正式邁入職業生涯巔峰，他今年甚至不惜帶傷提早復出，就是因為深信球隊有奪冠實力。
對現在的灰狼而言，僅僅打進季後賽或贏下一、兩輪系列賽已經無法滿足他們。除了全力追求字母哥，灰狼今夏的首要續約目標是留住無限制自由球員多蘇姆（Ayo Dosunmu），並為愛德華茲尋找更多後場控球與外線幫手。這場圍繞「字母哥爭奪戰」的休賽季軍備競賽，無疑將徹底改變整個聯盟的版圖。
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