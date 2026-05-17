金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）今日因一筆高達900萬美元的頭條新聞引發全美熱議！不過，這筆鉅款並非出自他的新合約、交易傳聞，也與勇士隊休賽季的薪資謎題無關。根據《美聯社》報導，一名匿名買家斥資高達9,000,100美元（約合900萬美元），成功標下與柯瑞、艾莎·柯瑞（Ayesha Curry）以及股神巴菲特（Warren Buffett）在內布拉斯加州奧馬哈共進私人午餐的珍貴機會。
股神傳奇午餐重出江湖 與柯瑞夢幻連動籌得雙倍善款
「股神」巴菲特的慈善午餐拍賣自2000年推出以來，已成為全球最具代表性的募款傳統，在20多年間為舊金山慈善機構「GLIDE」籌得超過5300萬美元。巴菲特曾於2022年以1900萬美元的創紀錄天價宣告傳統午餐拍賣落幕，如今這項傳統在2026年以全新面貌回歸，並首度加入了柯瑞夫婦。
根據柯瑞創辦的「Eat.Learn.Play.」基金會公告，這場夢幻午餐定於2026年6月24日舉行，得標者可攜帶7位貴賓一同赴宴。更令人振奮的是，巴菲特承諾將「等額配對」本次的最終得標金額，讓這場拍賣最終為慈善機構帶來的挹注直接翻倍。
柯瑞夫婦在透過美聯社發表的聯合聲明中感性表示：「我們對這次機會充滿了無盡的感激。這反映出一個共同的信念——當不同世代與機構帶著共同的目標攜手合作時，我們能為最需要幫助的人創造更深遠、更持久的改變。」
勇士今夏變動 兩大頂級助教離隊
這項慈善高光時刻，恰逢勇士隊面臨巨大不確定性的動盪休賽季。雖然總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）已正式簽下兩年續約，確保能繼續執教柯瑞的生涯黃昏期，但他的教練團卻迎來巨變。
根據《The Athletic》資深記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士隊兩大首席助理教練史托茲（Terry Stotts）與史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）在合約到期後皆確認不會續留。史托茲在例行賽尾聲便向科爾表明退休或離隊意願，而史塔克豪斯則預計前往其他球隊尋求總教練職位。
此外，勇士隊還面臨嚴峻的傷兵潮。《舊金山紀事報》指出，球隊主力巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）因遭遇重大傷勢，預計將缺席下賽季至少前半段的所有賽事。這也逼得主帥科爾公開放話，強調勇士今年手握的6月選秀「11號首輪籤」選進的新秀「新賽季必須立刻上場貢獻」，無法像過去一樣在板凳慢慢養成。
手握4個首輪籤 勇士休賽季軍備競賽蓄勢待發
隨著柯瑞、巴特勒與格林（Draymond Green）三人拿走下賽季絕大部分的薪資空間，加上格林正手握2770萬美元的球員選擇權，勇士管理階層的操盤難度極高。不過，報導提到勇士隊目前手中握有包含11號籤在內的4個可交易首輪選秀權，這讓他們有充足的籌碼在動盪的市場中發動重大交易。
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「股神」巴菲特的慈善午餐拍賣自2000年推出以來，已成為全球最具代表性的募款傳統，在20多年間為舊金山慈善機構「GLIDE」籌得超過5300萬美元。巴菲特曾於2022年以1900萬美元的創紀錄天價宣告傳統午餐拍賣落幕，如今這項傳統在2026年以全新面貌回歸，並首度加入了柯瑞夫婦。
根據柯瑞創辦的「Eat.Learn.Play.」基金會公告，這場夢幻午餐定於2026年6月24日舉行，得標者可攜帶7位貴賓一同赴宴。更令人振奮的是，巴菲特承諾將「等額配對」本次的最終得標金額，讓這場拍賣最終為慈善機構帶來的挹注直接翻倍。
柯瑞夫婦在透過美聯社發表的聯合聲明中感性表示：「我們對這次機會充滿了無盡的感激。這反映出一個共同的信念——當不同世代與機構帶著共同的目標攜手合作時，我們能為最需要幫助的人創造更深遠、更持久的改變。」
這項慈善高光時刻，恰逢勇士隊面臨巨大不確定性的動盪休賽季。雖然總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）已正式簽下兩年續約，確保能繼續執教柯瑞的生涯黃昏期，但他的教練團卻迎來巨變。
根據《The Athletic》資深記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士隊兩大首席助理教練史托茲（Terry Stotts）與史塔克豪斯（Jerry Stackhouse）在合約到期後皆確認不會續留。史托茲在例行賽尾聲便向科爾表明退休或離隊意願，而史塔克豪斯則預計前往其他球隊尋求總教練職位。
此外，勇士隊還面臨嚴峻的傷兵潮。《舊金山紀事報》指出，球隊主力巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）因遭遇重大傷勢，預計將缺席下賽季至少前半段的所有賽事。這也逼得主帥科爾公開放話，強調勇士今年手握的6月選秀「11號首輪籤」選進的新秀「新賽季必須立刻上場貢獻」，無法像過去一樣在板凳慢慢養成。
手握4個首輪籤 勇士休賽季軍備競賽蓄勢待發
隨著柯瑞、巴特勒與格林（Draymond Green）三人拿走下賽季絕大部分的薪資空間，加上格林正手握2770萬美元的球員選擇權，勇士管理階層的操盤難度極高。不過，報導提到勇士隊目前手中握有包含11號籤在內的4個可交易首輪選秀權，這讓他們有充足的籌碼在動盪的市場中發動重大交易。