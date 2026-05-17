中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（17）日共有3場比賽，中信兄弟目前拿下2連勝，今日持續交手統一獅，力拚系列賽橫掃，兄弟推出生涯初先發的伍立辰交手獅隊左投林詔恩；味全龍今日同樣要拚系列賽橫掃樂天桃猿，由梅賽鍶（C.C. Mercedes）掛帥對決桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；富邦悍將今日目標6連勝，由左投陳仕朋把關，台鋼雄鷹「琉球之光」陳正毅則是迎接生涯一軍初先發。《NOWnews》整理出5月17日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月17日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前僅以1場勝差領先悍將，若龍隊今日落敗、悍將獲勝，雙方將無勝差，但悍將會以較高勝率登上聯盟第1，龍頭位置換人坐。
兄弟目標3連勝橫掃獅隊 伍立辰生涯初先發戰林詔恩
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出左投林詔恩先發，是他本季初先發，今年出賽1場奪下1勝，共投3局無失分。林詔恩去年與兄弟有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率7.50。
兄弟目前排名墊底，今日由土投伍立辰掛帥，是他生涯一軍初先發，本季出賽7場，拿下1勝1敗2中繼成功，防禦率12.27。伍立辰本季曾與獅隊有過1次交手，當時中繼1局無失分，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
龍隊拚系列賽橫掃桃猿 梅賽鍶對決艾菩樂
🟡天母賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名第1，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率3.13。梅賽鍶本季與桃猿有過1次交手，拿下1勝，主投5.1局失2分，對戰防禦率3.38。
桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率4.03。艾菩樂本季與龍隊有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.50。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將推陳仕朋拚6連勝 雄鷹「琉球之光」陳正毅生涯初先發
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名聯盟第2，今日左投陳仕朋先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率13.50。陳仕朋去年與雄鷹有過3次交手，吞下1敗，對戰防禦率3.55。
雄鷹目前排名第4，今日由土投陳正毅掛帥，迎接生涯一軍初先發，過去2年陳正毅在一軍出賽12場，全是後援出賽，共投10.1局失11分，防禦率8.71。本季陳正毅在二軍7場出賽，其中3場為先發，共投28局失5分，防禦率僅1.29。
📍富邦悍將主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/17中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：10%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍亞太先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍天母先發投手對戰資訊、轉播資訊
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📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月17日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|33
|20-13-0
|0.606
|-
|2
|富邦悍將
|31
|18-13-0
|0.581
|1
|3
|統一獅
|33
|17-15-1
|0.531
|2.5
|4
|台鋼雄鷹
|34
|17-16-1
|0.515
|3
|5
|樂天桃猿
|32
|13-18-1
|0.419
|6
|6
|中信兄弟
|33
|11-21-1
|0.344
|8.5
兄弟目標3連勝橫掃獅隊 伍立辰生涯初先發戰林詔恩
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出左投林詔恩先發，是他本季初先發，今年出賽1場奪下1勝，共投3局無失分。林詔恩去年與兄弟有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率7.50。
兄弟目前排名墊底，今日由土投伍立辰掛帥，是他生涯一軍初先發，本季出賽7場，拿下1勝1敗2中繼成功，防禦率12.27。伍立辰本季曾與獅隊有過1次交手，當時中繼1局無失分，對戰防禦率0。
📍統一獅主場轉播資訊
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有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡天母賽事、開賽時間16：05
龍隊目前排名第1，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率3.13。梅賽鍶本季與桃猿有過1次交手，拿下1勝，主投5.1局失2分，對戰防禦率3.38。
桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率4.03。艾菩樂本季與龍隊有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.50。
📍味全龍主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名聯盟第2，今日左投陳仕朋先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率13.50。陳仕朋去年與雄鷹有過3次交手，吞下1敗，對戰防禦率3.55。
雄鷹目前排名第4，今日由土投陳正毅掛帥，迎接生涯一軍初先發，過去2年陳正毅在一軍出賽12場，全是後援出賽，共投10.1局失11分，防禦率8.71。本季陳正毅在二軍7場出賽，其中3場為先發，共投28局失5分，防禦率僅1.29。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
📍天母球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：10%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至28度
降雨機率：10%
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