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⚾2026年中職戰績表（截至5月17日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 33 20-13-0 0.606 - 2 富邦悍將 31 18-13-0 0.581 1 3 統一獅 33 17-15-1 0.531 2.5 4 台鋼雄鷹 34 17-16-1 0.515 3 5 樂天桃猿 32 13-18-1 0.419 6 6 中信兄弟 33 11-21-1 0.344 8.5

🟡戰績小提示：

▲統一獅左投林詔恩今日先發交手中信兄弟，目標替球隊終止系列賽2連敗。（圖／記者朱永強攝 ,資料照）

▲味全龍洋投梅賽鍶今日先發交手樂天桃猿，目標要在系列賽橫掃對手。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

▲台鋼雄鷹今日推出25歲土投陳正毅先發對決富邦悍將，陳正毅出身屏東線琉球鄉，是中職首位小琉球出身的選手。（圖／台鋼雄鷹提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（17）日共有3場比賽，中信兄弟目前拿下2連勝，今日持續交手統一獅，力拚系列賽橫掃，兄弟推出生涯初先發的伍立辰交手獅隊左投林詔恩；味全龍今日同樣要拚系列賽橫掃樂天桃猿，由梅賽鍶（C.C. Mercedes）掛帥對決桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；富邦悍將今日目標6連勝，由左投陳仕朋把關，台鋼雄鷹「琉球之光」陳正毅則是迎接生涯一軍初先發。龍隊目前僅以1場勝差領先悍將，若龍隊今日落敗、悍將獲勝，雙方將無勝差，但悍將會以較高勝率登上聯盟第1，龍頭位置換人坐。🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第3，今日推出左投林詔恩先發，是他本季初先發，今年出賽1場奪下1勝，共投3局無失分。林詔恩去年與兄弟有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率7.50。兄弟目前排名墊底，今日由土投伍立辰掛帥，是他生涯一軍初先發，本季出賽7場，拿下1勝1敗2中繼成功，防禦率12.27。伍立辰本季曾與獅隊有過1次交手，當時中繼1局無失分，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間16：05龍隊目前排名第1，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率3.13。梅賽鍶本季與桃猿有過1次交手，拿下1勝，主投5.1局失2分，對戰防禦率3.38。桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率4.03。艾菩樂本季與龍隊有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.50。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名聯盟第2，今日左投陳仕朋先發，本季出賽1場，吞下1敗，防禦率13.50。陳仕朋去年與雄鷹有過3次交手，吞下1敗，對戰防禦率3.55。雄鷹目前排名第4，今日由土投陳正毅掛帥，迎接生涯一軍初先發，過去2年陳正毅在一軍出賽12場，全是後援出賽，共投10.1局失11分，防禦率8.71。本季陳正毅在二軍7場出賽，其中3場為先發，共投28局失5分，防禦率僅1.29。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍亞太球場（室外球場）氣溫：30至31度降雨機率：20%📍天母球場（室外球場）氣溫：27至29度降雨機率：10%📍新莊球場（室外球場）氣溫：27至28度降雨機率：10%