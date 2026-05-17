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▲富邦悍將總教練後藤光尊表示，童堉誠入隊時，並沒有考量年紀，也沒設定要用多少打數去養成，認為有能力就要給機會。（圖／富邦悍將提供,2026.5.12）

中華職棒富邦悍將26歲「大齡菜鳥」童堉誠從自培球員轉正後，狀況非常火燙，昨（16）日奪下生涯首次單場MVP，成為悍將外野一顆新星。悍將總教練後藤光尊近期受訪時表示，去年童堉誠入隊後，並沒有考量年紀，也沒設定要用多少打數去養成，「（童）堉誠是一位很有能力的選手，但他就是缺在經驗，多給他下場的機會。」後藤指出，去年童堉誠剛入隊時，守備沒有到很好，但經由練習慢慢成長，既然已在一軍，能力方面自然不用去質疑。26歲的童堉誠去年在中職測試會繳出「完全打擊」的驚人成績，不過卻第2度於新人選秀會落馬，最後以自培選手的身份踏入職棒舞台。雖然非正式球員，以後藤光尊為首的二軍教練團仍給予童堉誠大量出賽機會，22場出賽、64打數敲出24安，打擊率3成75、長打率5成47、上壘率4成46。今年季初童堉誠仍未轉正，但還是固定在二軍出賽，13場比賽、32打數敲出11安、2轟，打擊率3成44、長打率6成56、上壘率3成61，最終在5月6日轉為正式球員、5月8日升上一軍，以26歲188天之齡成為「大齡菜鳥」。談到童堉誠，後藤指出，最初並沒有想說要用多少打數去養成童堉誠，「最主要是說，（童）堉誠是一位很有能力的選手，但他就是缺在經驗，多給他下場的機會，讓他去存取這些經驗，搭配原有的能力，加起來能一起提升。」童堉誠打極端雖然出色，但守備能力卻是罩門，後藤表示，去年剛入隊時，童堉誠的守備沒有到很好，「經由練習跟一些技術面的指導，讓他的守備慢慢起來，也有讓他去在比賽中去嘗試、培養他。」後藤認為，既然童堉誠目前在一軍，能力方面當然不用去質疑。童堉誠升上一軍後，連續7場敲出安打，昨日替悍將打下勝利打點，也奪得生涯首座單場MVP，童堉誠表示，很感謝後藤在二軍時期就特別照顧他，「如果今天沒有他（後藤），就不會有我。」