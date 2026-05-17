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▲統一獅洋投布雷克，昨日先發對中信兄弟繳出9局失1分好投，但未獲得打線奧援，吞下生涯首次9局完投敗，此役未出現四死球，布雷克改寫隊史37年來最慘紀錄。（圖／統一獅提供,2026.5.16）

中華職棒統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）昨（16）日面對中信兄弟完投9局僅失1分，但打線完全熄火，最終吞下生涯第3場完投敗，為現役球員之最，布雷克生涯累積9場完投也是現役球員最多。不過攤開來聯盟數據，中職史上最悲情的投手莫過於「草總」謝長亨，生涯累積63場完投排名第3，卻只拿下37場完投勝、苦吞25場完投敗，勝率僅5成97，因此被冠上「悲情阿草」的稱號。布雷克前役繳出9局失1分無四球，但未獲得打線奧援，吞下個人生涯第3場完投敗、首次9局完投敗，此外，布雷克9局無四死球失1分，改寫獅隊紀錄，成為隊史37年最悲慘的投手。值得一提的是，布雷克目前累積9場完投，是現役球員之最，排名第2的是兄弟洋投德保拉，生涯共有6場完投，分別是3場完封勝、3場完投勝，勝率100%，相比之下，布雷克9場完投僅拿4勝卻苦吞3敗。以全聯盟的紀錄來看，在投手分工不明確的年代，布雷克與德保拉的完投次數還排不進前40名，中職最多完投紀錄為兄弟象「假日飛刀手」陳義信，生涯有84場完投，味全龍「金臂人」黃平洋69場完投排第2，「阿草」謝長亨則是63場完投排第3。若是看「悲情指數」，謝長亨絕對是中職第1人，生涯63場完投中僅拿下37場完投勝，卻吞下25場完投敗，為全聯盟最多，勝率僅5成97；陳義信則有58場完投勝、22場完投敗、勝率7成25，黃平洋44場完投勝、20場完投敗、勝率6成88。隨著投手角色分工明確，近年來能完投9局的投手越來越少，謝長亨所保持的悲情紀錄，基本上可說是「後無來者」。