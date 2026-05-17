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台灣19歲小將蘇嵐鴻，自去年十月底以77.5萬美元簽約金加盟聖地牙哥教士，今日迎來新人聯盟初登板，繳出兩局、4Ｋ、無失分的超好表現，雖然中間一度被敲安遇到亂流，但蘇嵐鴻展現強心臟，飆出三振解圍。畢業於高雄市三民高中的蘇嵐鴻，去年U18繳出7.1局飆14K，防禦率僅1.91的好表現。在去年十月與教士簽約後，成為繼宋文華、郭泓志與胡智爲後，第4位加盟教士體系的台灣球員。在加盟教士後，蘇嵐鴻曾在季前的新秀對抗賽登板，新秀對抗賽不同於一般小聯盟賽事，它會在大聯盟球場舉行，並且會湧入近萬名球迷入場，他在此戰繳出一局無失分飆2K的好表現，並且飆出了97英哩（156.1公里）的火球。今天蘇嵐鴻在新人聯盟迎來小聯盟首秀，雖然開賽面對首位打者就飆出三振，不過接著遭遇亂流，在被敲出二壘安打後，接連送出2次保送形成滿壘，不過蘇嵐鴻展現大心臟，連飆2次三振化解危機。2局上蘇嵐鴻續投，上演3上3下再飆1K，結束初登板。此役蘇嵐鴻主投2局用23球，被敲出1支安打，送出4次三振、2次保送、沒有失分。