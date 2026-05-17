（09：43，更新鄧愷威奪勝投）

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效力於休士頓太空人隊的台灣旅美右投鄧愷威，今（17）日在主場迎戰德州遊騎兵隊的比賽中掛帥先發，繳出了一場令人讚嘆的代表作！面對實力強勁的遊騎兵打線，鄧愷威展現了強大的三振能力，主投5局僅被敲出2支安打、狂飆7次三振，沒有失掉任何分數，技壓遊騎兵兩屆賽揚強投迪格隆（Jacob deGrom），帶著勝投資格退場。最終太空人以4：1擊敗遊騎兵，鄧愷威奪得個人本季第2勝。鄧愷威賽後防禦率降到2.61，投31局也創下生涯單季新高。今天使用76球，其中76球是好球，美中不足的是4次保送偏多，但整體內容瑕不掩瑜。鄧愷威今日開賽便展現極佳的宰制力，1局上接連用火球與犀利的變化球讓彼得森（Joc Pederson）、尼莫（Brandon Nimmo）連續吞下三振。2局上鄧愷威遇到此役最大的考驗，在被敲出安打、投出保送與觸身球後陷入2出局滿壘的嚴峻危機，但他展現超乎年齡的「大心臟」，成功抓下第3個出局數安全下莊。隨後3、4、5局雖然控球偶有波動，但他屢屢利用招牌的橫掃球（Sweeper）與高達94英里的伸卡球大演三振秀。總計鄧愷威今日主投5局用76球（其中46顆好球），投出4次保送，賞給遊騎兵打線高達7次三振，無失分退場。相較於鄧愷威的完美封鎖，遊騎兵王牌投手迪格隆今日則淪為太空人打線的「全壘打餵球機」。太空人巨星奧圖維（Jose Altuve）在1局下首打席就開轟首開紀錄，強打艾爾法瑞茲（Yordan Alvarez）隨後補上1發陽春砲。4局下太空人砲火再起，沃克（Christian Walker）與寇爾（Zach Cole）雙雙擊出大號全壘打。迪格隆主投6局被敲5支安打全都是全壘打，狂失4分。太空人單場四發轟天雷擊沉賽揚名投，也為鄧愷威提供了穩定的火力支援。鄧愷威在完成5局精采投球後，於6局上帶著4比0的領先優勢光榮退場，由後援投手歐克特（Steven Okert）接替。最終太空人4名出戰投手，僅有桑托斯（E. De Los Santos）丟掉1分，最終以4：1戰勝太空人。此役過後，鄧愷威的賽季防禦率（ERA）進一步下修到極其優異的2.61，展現出他已具備立足大聯盟先發輪值的頂尖實力。無論是高達94英里的四縫線速球、靈活搭配的變速球，還是關鍵時刻能引誘打者揮空的三振決勝球，鄧愷威今日在強敵面前證明了自己的身手。