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村上宗隆在今（17）日面對芝加哥小熊隊的比賽中繳出單場雙響炮，這是他繼5月8日後再次有全壘打的表現，今日終於在第二打席再次開轟，而後的下個打席，再度狙擊小熊隊投手，目前比賽進入後段，白襪隊靠著全壘打暫時以7：1領先小熊。大聯盟記者蘭格斯（Sarah Langs），在自己的X上分析了村上自初登場起、僅用45場比賽就達成17發全壘打的高產表現，她指出這在歷史上並列歷代第三快。在全壘打王榜上，獨居大聯盟全壘打王座舒瓦伯，達成第20號全壘打，暫時與村上拉開了差距，不過美聯部分，在村上宗隆雙響炮過後，再次超車法官成為美聯全壘打王。村上宗隆本戰第二打席面對先發右投小熊投手泰昂（Taillon），在1好1壞時，村上將一顆外角高球的變速球送向左中外野看台。這發全壘打的飛行距離為389英尺（約119公尺）、打球速度為105英里（約169公里）。第三打席同樣面對泰昂（Taillon），在一好球沒有壞球的情況下，村上逮中一顆失投的速球，送向中外野。這發全壘打的飛行距離為428英尺（約130公尺）、打球速度為109英里（約175公里）。