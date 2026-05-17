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效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威（Kai-Wei Teng），在今日應戰德州遊騎兵的比賽中再次展現令人眼花繚亂的投球魔力。他憑藉著時速85英哩、位移極其誇張的「魔幻橫掃球（Sweeper）」，讓對方打者頻頻揮空，繳出5局無失分的亮眼表現，並帶著勝投資格退場，有望奪得勝投。賽後，美國媒體與專家對鄧愷威的投球軌跡給予極高評價，形容他的變化球「宛如颶風、難以捉摸」。比賽一開局，鄧愷威隨即進入狀態，連續三振了佩德森（Joc Pederson）與尼莫（Brandon Nimmo），輕鬆上演乾淨俐落的「3上3下」。鄧愷威在場上威風八面，太空人打線也極其捧場，強打艾圖維（Jose Altuve）與阿瓦瑞斯（Yordan Alvarez）在比賽初期就各擊出一發陽春全壘打，強勢突破遊騎兵王牌投手迪葛隆（Jacob deGrom）的防線，為鄧愷威護航。2局上，鄧愷威遭遇此役最大的亂流，因投出保送與被敲安打而深陷滿壘危機。然而他並未慌亂，隨即連續飆出三振穩住陣腳，更在後續的內野突發狀況中迅速補位本壘，完成精采的本壘觸殺，驚險化解失分危機。度過亂流後的鄧愷威在3局上再度展現宰制力，單局飆出2次三振再度送出3上3下。4局上雖然再度投出保送，但他隨即用精準的引誘球誘導打者擊出滾地球出局。太空人打線則在4局下持續提供煙火秀，靠著沃克（Christian Walker）與柯爾（Zach Cole）的連續陽春砲，將比分擴大至4比0。5局上鄧愷威續投，雖然單局投出2次保送，但他依舊穩健地連續抓下出局數，順利完成5局的投球任務。總計鄧愷威今日共投76球（其中46球為好球），被敲出2支安打，送出7次三振，另有4次保送與1次觸身球，沒有失分，最快球速達153公里，速球均速為150公里，單場就製造11次揮空，揮空率達41％。威浮球是一種專為後院遊戲設計的輕量塑膠空心球，由美國人David N. Mullany於1953年發明。球體直徑約7.5公分，重量極輕（僅約40-45克），最特別之處是在球的一側設有8個橢圓形通氣孔。由於這些不對稱的孔洞，當威浮球在飛行時，空氣會從孔洞快速通過，造成球體周圍的氣流嚴重擾動與壓力差異（包含馬格努斯效應 Magnus Effect 與邊界層分離），讓球產生極端且難以預測的移動軌跡，可能突然劇烈下墜、左右飄移，甚至出現如同「颶風中的紙飛機」般的詭異晃動，這種特性讓打者極難擊中，因此也被形容為「揮空球」（Wiffle，意指揮棒落空）。