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科羅拉多洛磯隊今（17）日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，洛磯隊最終以4:2擊敗響尾蛇隊，成功在主場守住勝利。菅野智之在完成五局失兩分的投球後保有勝投資格，順利收下日美合計第150勝>洛磯隊現年36歲的日籍投手菅野智之，今日先發登板完成5局，用了88球。雖然期間被敲出7支安打、失2分，並投出3次四死球與1次三振，但他在關鍵時刻總能穩住陣腳。最終他成功壓制對手打線，防禦率下修到4.02，順利奪下本季第4勝，這場勝利也宣告他正式達成美日通算第150勝生涯里程碑。今日菅野在首局雖被敲出2支安打，但隨即以雙殺打化解危機，力保不失；第2局在獲得隊友2分支援後，雖因連續安打及盜壘戰術失掉1分，但隨後幾局皆展現壓制力，其中第4局再度讓對手擊出二壘方向雙殺瓦解攻勢。到了第5局，他雖然在1出局後遭遇連續二壘安打的狙擊再掉1分，但隨即連續抓下出局數，成功帶著1分領先優勢將投手丘交棒給牛棚投手群。根據日刊報導，菅野賽後受訪時，談到達成美日通算150勝的感受，菅野智之笑著表示，內心真的感到非常高興。他謙虛地說，光憑自己一個人的力量是絕對無法走到這一步的，因此要特別感謝讀賣巨人隊、金鶯隊以及現在洛磯隊的所有隊友們。他也強調，這項紀錄只是一個通過點，未來他會重新調整步伐，繼續朝著下一個目標——第151勝全力邁進。