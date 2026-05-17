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效力於底特律老虎台灣「怪力男」李灝宇，在今（17）日對上多倫多藍鳥系列賽第二戰中，迎來了職業生涯的歷史性時刻。他擔任先發第3棒三壘手，正式成為台灣棒球歷史上，第一位在MLB最高殿堂扛起先發第3棒核心位置的打者。雖然最終受到教練團戰術調度影響，僅打1個打席就退場，但已為台灣台將大聯盟史寫下新篇章。由於多倫多藍鳥今日採取「假先發」戰術，啟用牛棚左投弗魯哈蒂（Mason Fluharty）開局，老虎隊教練團順勢將右打的李灝宇推上火線，排在主砲雲集的第3棒。1局上藍鳥發動先攻，李灝宇在三壘防區隨即面臨考驗，他先是穩健刺殺了史普林格（George Springer）抓下第1個出局數；緊接著在1出局一壘有人的情況下，面對強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出的強勁滾地球，李灝宇展現頂級反應速度，迅速攔截後傳往二壘，與隊友合力策動了一次精彩的「5-4-3」雙殺守備，成功化解藍鳥攻勢。1局下2出局後，李灝宇迎來萬眾矚目的生涯首次3棒打擊機會。在與弗魯哈蒂鏖戰到2好2壞的情況下，李灝宇放掉了一顆紅中進壘、時速90.1英哩的卡特球（Cutter），遺憾遭到主審裁定三振。藍鳥在2局下完成假先發任務後果斷換投，改由右投麥爾斯（Spencer Miles）接替登板。3局下老虎隊攻勢再起，在2出局後攻佔滿壘。此時棒次輪到右打的李灝宇，老虎決定啟用左打的沃克曼（Gage Workman）進行代打。可惜沃克曼未能建功，連揮3球遭到三振，導致老虎隊中了「滿壘計」無功而返，李灝宇也因此提前下場。李灝宇此役留下1打數0安打的紀錄，賽後打擊率來到0.196，攻擊指數（OPS）為0.588。此戰雙方上演投手戰，老虎在6局下靠著維爾林（Matt Vierling）的陽春全壘打先馳得點；但7局上藍鳥重砲皮南戈（Yohendrick Piñango）隨即回敬一發陽春砲追平比分。雙方一路僵持到延長賽第10局，藍鳥隊利用突破僵局制率先攻下超前分。10局下老虎反攻無力，最終在主場以1：2不敵藍鳥，