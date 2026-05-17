我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於芝加哥白襪的日本強打「村神」村上宗隆再度展現恐怖的長打火力！今（17）日在主場迎戰芝加哥小熊的比賽中，村上宗隆擔任先發第2棒一壘手，轟出一發震驚全場的反方向陽春全壘打，讓他正式追平紐約洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），接著再度開轟上演單場雙響砲，以17轟獨居大聯盟全壘打排行榜第一名。而他火熱的表現，也讓季前放棄爭奪他的多位大聯盟球隊高層開始集體「集體崩潰與後悔」，直言「不想承認是傻瓜。」在此之前，村上宗隆遭遇了短暫的7場比賽全壘打荒，但今日他完全展現了2022年日本職棒「最年輕三冠王」的打擊實力。3局下，面對小熊隊右投泰隆（Jameson Taillon）一顆外角高角度、幾乎要逸出好球帶的犀利變速球，村上宗隆並未盲目拉打，而是順應球路將球推向中左外野看台。第三打席同樣面對泰隆在一好球沒有壞球的情況下，村上逮中一顆失投的速球，送向中外野。這發全壘打的飛行距離為428英尺（約130公尺）、擊球初速為109英里（約175公里）。村上宗隆表現得越神勇，當初在自由市場上對他嗤之以鼻的球隊幹部就越顯得尷尬。由於白襪隊季前僅用2年總額3400萬美金的極低風險合約就簽下這名重砲，如今看來簡直是近代最成功的神操作。美國知名運動媒體《The Athletic》今日便揭露競爭對手高層的真心話。一位不願具名的大聯盟球隊幹部坦言：「這或許只是因為我不想承認自己犯了錯。但我不知道，也許一個月或一年後，我會承認自己當時真的像個傻瓜。我那時候認為他的揮空率和三振率高得太離譜，根本不可能適應大聯盟的投球。」另一家美國媒體《The Sporting News》更是打趣報導指稱：「這些大聯盟球隊幹部至今不願意承認對村上宗隆看走眼的理由，真的令人發笑。」在季前，村上宗隆因為在日本職棒最後一年的低潮，加上偏高的三振率，導致多支豪門球隊抱持觀望態度，最終讓重建中的白襪隊成功撿漏。