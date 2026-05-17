我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼隊在西區次輪不敵聖安東尼奧馬刺隊，系列賽比分2：4遭到淘汰，賽季提前結束。灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）休賽季有望提前續約，根據ESPN薪資專家與灰狼隨隊記者的最新爆料，愛德華茲今年為了爭冠不惜將身體逼到極限，但卻極可能因為聯盟的出勤新規，與超級頂薪提前續約資格擦身而過，今夏最多只能簽下2年1.21億美元的合約（約合新台幣38.5億元）。根據《The Athletic》以及灰狼隨隊記者克勞奇斯基（Jon Krawczynski）發表的重磅報導，愛德華茲在今年季後賽期間，其實是在雙膝都有嚴重傷勢的情況下咬牙硬撐。克勞奇斯基指出，愛德華茲在季後賽展現出來的速度與運動能力，大約只有平時正常狀態的70%。然而，這位進入生涯第6年的全明星前鋒在遭遇膝蓋過度伸展（hyperextended knee）的嚴重傷勢後，竟然僅僅休養了8天就奇蹟似地重返賽場。「他曾親口告訴隊友，他真心相信只要自己能重回球場，灰狼今年絕對有機會贏得總冠軍。」克勞奇斯基感性表示，愛德華茲為了實現奪冠諾言，近乎瘋狂地將自己的身體推向了極限，這份鐵血意志也深深激勵了灰狼全隊。今日生死戰中，他苦戰35分鐘攻下24分、2籃板、2助攻與3抄截，整個次輪系列賽繳出46.9%命中率、場均23.7分的全面成績單，無奈球隊最終仍因傷兵潮而抱憾出局。雖然場上的鬥志令人動容，但現實的薪資規則卻對愛德華茲相當殘酷。《ESPN》頂級薪資專家馬克斯（Bobby Marks）今日在節目中明確點出，愛德華茲將無緣在今年休賽季簽下超級頂薪（Supermax）提前續約合約。致命的原因，正是聯盟現行的「例行賽65場出勤規則」。愛德華茲本季在例行賽打出統治級表現，場均飆出28.8分、5籃板、3.7助攻，投籃命中率更維持在48.8%的高水準。然而，因為傷病困擾，他本季在例行賽僅出賽了61場，並未達到65場的評選門檻。馬克斯分析指出，因為出勤率未達標，愛德華茲將不具備入選年度最佳陣容（All-NBA Team）的資格。如果他能成功入選，本可在下個休賽季簽下一份高昂的4年超級頂薪合約。如今，他最高僅有資格簽下一份2年1.216億美元的提前續約合約。馬克斯直言：「我強烈懷疑他不會接受這份打折的2年合約，他更可能選擇等待。」除了愛德華茲的頂薪卡關，馬克斯也提到灰狼陣中另一位年輕核心傑登·麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也將在10月1日具備提前續約資格，最高可簽下一份2年8700萬美元的合約。隨著今年季後賽在一陣打鐵聲中落幕，例行賽出賽61場、季後賽出賽10場的愛德華茲已經證明了他作為建隊核心的強韌風骨。灰狼管理階層在迎接這個充滿挑戰的休賽季時，不僅要著手重組嚴球隊體系、發動補強，如何安撫這位為了明尼蘇達拼到雙膝重傷、卻因新制痛失鉅額超級頂薪的當家少主，考驗著球團總裁康奈利（Tim Connelly）的操盤智慧。