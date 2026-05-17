我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芬奇認為，最理想的狀態是讓愛德華茲多從無球位置出發，雖然球最終還是會回到他手上，但這樣能更有效率地發揮他「天生得分手」的本能。（圖／美聯社／達志影像）

▲里德、麥克丹尼爾斯等前鋒都主動請纓，希望位置能「往上打」，參加更多球權處理。（圖／取自明尼蘇達灰狼 X）

▲愛德華茲（Anthony Edwards）需要一名二當家來緩解他創造得分機會的壓力。（圖／美聯社／達志影像）

明尼蘇達灰狼隊昨日遭到聖安東尼奧馬刺隊橫掃淘汰後，今（17）日隨即召開賽季結束記者會。會上從總教練克里斯·芬奇（Chris Finch）到陣中多位核心球員，皆不約而同將下賽季的補強焦點指向高質量的控球組織者，以此解放被包夾摧殘、全場兩頭燒的少主安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）。然而，灰狼真的需要傳統控衛嗎？與其說他們需要補一號位，不如說他們需要更多進攻才華，絕對不僅僅是找個人帶球過半場。總教練芬奇在檢討賽季時一針見血地指出，球隊今年讓愛德華茲承擔了過重的持球負擔。「我們學到的是，愛德華茲需要有人幫忙，」芬奇表示，「我們不能讓他既要為所有人做決定、創造機會，同時還要為自己創造機會。這太過沉重了。」芬奇認為，最理想的狀態是讓愛德華茲多從無球位置出發，雖然球最終還是會回到他手上，但這樣能更有效率地發揮他「天生得分手」的本能。芬奇也點出，本季愛德華茲的三分出手量與殺入禁區後的分球比例雙雙下滑，正是因為球隊無法在無球狀態下為他創造更好的進攻條件，這將是休賽季球團必須透過補強來調整的「陰陽平衡」。預計將面臨退休或降薪留隊抉擇的老將控衛康利（Mike Conley），今日也強烈建議球隊補進傳統控衛。康利認為，這不僅能極大化愛德華茲與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的威力，更是保護他們的關鍵。「他們在攻防兩端都要投入，每晚被包夾、大量持球，這會消耗極大的能量，」康利感性地說，「如果場上有一個人能替他們思考，告訴他們何時快下、何時空切，並送出輕鬆上籃的機會，就能分擔他們的壓力，讓他們不必每晚都打得如此費力、每晚都試圖去拿30分。」本季後段逐漸往雙能衛轉型的海蘭德（Bones Hyland）坦言，組織能力確實是灰狼一直缺少的東西。他強調，組織與自主創造投籃機會對他而言是第二天性，雖然有時上場更像是爆發型的得分火花，但他已準備好承擔更多控球職責。令人驚訝的是，前鋒麥克丹尼爾斯也主動請纓，表示自己非常有信心能成為第二持球點，在愛德華茲遭遇包夾時負責把球帶過半場並發起進攻，「我們進攻相對簡單，無論誰防我，我都對自己持球很有信心。所以，我覺得自己甚至可以打控衛。」除了控衛議題，今年榮獲最佳第六人級別表現的納茲·里德（Naz Reid）則拋出一個有趣的戰術想法。當被問到自己最喜歡的位置時，這位全能長人竟然回答是「三號位（小前鋒）」。里德表示，自己從高中和大學時代就打過三號位，這個位置讓他感覺更自由、更具流動性。他稱，在進攻端無論打哪個位置，防守他的通常都是體型更小的球員，優勢不變；但如果未來要更多嘗試小陣容的三號位，他會把所有專注度放在防守端，持續提升防守存在感，挑戰對手不同類型的得分手。但是灰狼真的需要一名傳統控衛嗎？現代籃球純控衛的價值已經下滑了，除非是休士頓火箭這種球員缺乏經驗和球商的年輕球隊，否則純粹帶球過半場的組織球員，以灰狼球員的持球能力來說，應該沒有那麼需要。灰狼需要的是提升陣容天賦，他們當然已經很有能力，連兩年打進西區決賽，連三年至少打進次輪，這三年達成這兩條件的球隊僅此一隊，這說明了他們在季後賽的能力，但要戰勝雷霆和馬刺還不足夠，灰狼真正需要的是提升進攻體系上限，而非補充傳統控衛。仔細想想，目前聯盟中可交易控衛之中，哪些人加入灰狼能讓他們跨過雷霆或馬刺？范維利特（Fred VanVleet）嗎？加蘭（Darius Garland）嗎？這兩人已經算是進攻能力優異的主控了，但你很難想像他們能給這支球隊帶來質的飛升。且不說灰狼一向偏愛大體型球員，矮後衛是否適合要打上問號，這兩人也不能解決文班亞馬和霍姆格倫等長人封鎖禁區的問題，關鍵時刻仍需要愛德華茲持球，無法達到讓他在無球端得分的目的，因此這一類補強的效果要持保留態度。